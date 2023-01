Sport Kort: Giri speelt remise tegen koploper

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Copa America wordt in 2024 in de Verenigde Staten gehouden

18.47 uur: De Copa America vindt in 2024 plaats in de Verenigde Staten. Het landentoernooi wordt in de VS gehouden in het kader van het partnerschap tussen de voetbalbonden van Zuid-Amerika (CONMEBOL) en Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben (CONCACAF).

Tien landen die behoren tot de CONMEBOL en zes van de CONCACAF nemen deel aan het toernooi, dat door beide bonden gezamenlijk wordt georganiseerd. Het WK van 2026 vindt plaats in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De Copa America wordt gezien als een goede generale.

Het is de tweede keer dat de Copa America in de Verenigde Staten wordt gehouden. Dat gebeurde eerder in 2016. Toen versloeg Chili Argentinië na strafschoppen. Argentinië won de laatste editie in 2021 en veroverde afgelopen jaar ook de wereldtitel.

Giri speelt remise tegen koploper Abdoesattorov

17.48 uur: Anish Giri heeft zijn achterstand op Nodirbek Abdoesattorov niet kunnen verkleinen in de elfde ronde van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee. Hij kwam in een rechtstreekse confrontatie met de koploper uit Oezbekistan niet verder dan remise. De partij was al na 29 zetten afgelopen.

Giri blijft Abdoesattorov in het klassement op een half puntje volgen. Hij speelt zaterdag tegen zijn landgenoot Jorden van Foreest en sluit het prestigieuze toernooi zondag af met een partij tegen de Roemeen Richárd Rapport. Abdoesattorov schaakt nog tegen de Amerikaan Wesley So en Van Foreest.

Van Liere wint Grand Prix in Amsterdam

15.40 uur: Dressuuramazone Dinja van Liere heeft de Grand Prix gewonnen bij Jumping Amsterdam. Ze kwam met Hermès N.O.P. tot een score van 79,739 procent. Van Liere, geboren in Goes, klopte de Duitse Isabell Werth (77,957). Ingrid Klimke, eveneens uit Duitsland, werd derde: 76,261.

Van Liere komt zaterdag weer in actie in Amsterdam op de kür. Ze won eind december in Mechelen haar eerste wereldbekerwedstrijd.

Broch langer bij Hongaarse topclub Györ

13.41 uur: Handbalster Yvette Broch speelt ook volgend seizoen voor de Hongaarse topclub Györ. De optie in haar contract is gelicht, waardoor Broch ook in het seizoen 2023-2024 voor de landskampioen van Hongarije uitkomt.

De 32-jarige Westlandse keerde vorig jaar terug bij Györ, waarvoor ze tussen 2015 en 2018 ook al speelde. Broch won toen met de Hongaarse club twee keer de Champions League. Broch kwam eerder uit voor onder meer de Franse topclub Metz en CSM Boekarest uit Roemenië. „Ik hier bij Györ de grootste successen uit mijn carrière behaald, maar ik wil graag nog meer bereiken”, aldus de oud-international van Oranje. „Ik zit boordevol energie.”

Broch maakte jarenlang deel uit van het Nederlands team en won medailles op EK’s en WK’s, maar besloot in 2018 haar handbalcarrière abrupt af te breken. De international was naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand. Eind 2020 pakte ze het handballen toch weer op en keerde ze ook terug in Oranje. Broch ging echter niet mee naar de Olympische Spelen van Tokio, omdat ze zich niet wilde laten vaccineren tegen het coronavirus. Sindsdien speelde ze niet meer voor het Nederlands team, al deed de nieuwe bondscoach Per Johansson vorig jaar wel pogingen om haar terug te halen.

Opnieuw voorzitter Franse sportbond door affaire vertrokken

13.35 uur: Voor de derde keer in korte tijd is de voorzitter van een grote Franse sportbond gestopt. Bernard Laporte, de president van de Franse rugbyfederatie, legt zijn functie per direct neer. Dat meldt de Franse sportminister Amélie Oudea-Castera.

Laporte kreeg onlangs een gevangenisstraf van twee jaar vanwege corruptie. Een rechtbank vond dat hij vriendjespolitiek had bedreven door een sponsorcontract voor het nationale elftal toe te kennen aan Mohed Altrad, de miljardair die eigenaar is van de Franse rugbykampioen Montpellier.

De zaak rond Laporte is des te gevoeliger vanwege het WK rugby, dat dit jaar in Frankrijk wordt gehouden en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het is al langer onrustig in de Franse sportwereld. Bruno Martini, hoofd van de Franse handbalbond, stapte eerder deze week op omdat hij wordt verdacht van het maken van kinderporno. Ook Noël Le Graët, tot voor kort voorzitter van de Franse voetbalbond, wordt door de politie onderzocht vanwege vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Le Graët werd onlangs uit zijn functie gezet vanwege uitspraken over de Franse voetballegende Zinedine Zidane.

Leeuwinnen oefenen op Malta tegen Oostenrijk in aanloop naar WK

10.21 uur: De Nederlandse voetbalsters spelen volgende maand op Malta twee oefeninterlands tegen Oostenrijk. De wedstrijden vinden plaats op vrijdag 17 en dinsdag 21 februari en dienen als voorbereiding op het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

„Ik ben zeer verheugd met deze twee wedstrijden”, zegt bondscoach Andries Jonker. „Oostenrijk is een sterke ploeg die langzaam maar zeker de aansluiting met de Europese top vindt. Veel speelsters komen uit in de Duitse Bundesliga. Daarnaast hopen wij op Malta onder goede omstandigheden te kunnen trainen en spelen.” Oostenrijk, dat zich niet wist te kwalificeren voor het WK, staat op de wereldranglijst op de negentiende plaats. De ’Leeuwinnen’ nemen plek acht in.

De Nederlandse voetbalsters beginnen het WK op 23 juli. Ze spelen dan tegen Portugal, Kameroen of Thailand. Die landen strijden in februari in de play-offs om een WK-ticket. De andere tegenstanders in groep E zijn de Verenigde Staten en Vietnam.

Derde nederlaag op rij voor NBA-koploper Boston Celtics

08.46 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben hun derde nederlaag op rij in de NBA moeten incasseren. De best presterende ploeg van dit seizoen ging voor eigen publiek onderuit tegen New York Knicks: 117-120. Met 35 zeges tegenover nu 15 nederlagen staan de Celtics wel nog steeds bovenaan in het oosten.

Julius Randle was de topscorer bij de Knicks met 37 punten. Bij de Celtics moest het vooral komen van Jayson Tatum, die 35 punten bij elkaar gooide en 14 rebounds pakte.

Ondanks 40 punten van Kyrie Irving moest Brooklyn Nets het afleggen tegen Detroit Pistons (122-130). Dallas Mavericks zag topschutter Luka Doncic tegen Phoenix Suns al in het eerste kwart uitvallen met een enkelblessure, maar pakte ook zonder de Sloveen de winst: 99-95. Spencer Dinwiddie nam de rol van Doncic over door 36 punten te maken.

Hockeyers strijden met topland België om plaats in WK-finale

06.59 uur: De jonge hockeyploeg van bondscoach Jeroen Delmee kan zich plaatsen voor de finale van het WK. Maar dat zal geen makkelijke opgave worden voor Oranje, met een wedstrijd tegen olympisch en wereldkampioen België op het programma in India. Het duel met de zuiderburen begint om 14.30 uur Nederlandse tijd.

Oranje won in de kwartfinale met 5-1 van Zuid-Korea en boekte in de groepsfase makkelijke zeges op Maleisië (4-0), Nieuw-Zeeland (4-0) en Chili (14-0). Maar met België treft de Nederlandse ploeg voor het eerst een topland. Oranje verloor in 2018, op het vorige WK, van België in de finale na shoot-outs.

Voor het toernooi wilde Delmee geen doelstelling plakken op het WK, omdat hij de selectie van Oranje stevig heeft verjongd en bouwt aan een nieuw team. „Maar als we de halve finale halen met deze nieuwe, jonge en onervaren ploeg, dan is het zeker geslaagd”, zei hij. In 1998 waren de Nederlandse mannen voor het laatst wereldkampioen.