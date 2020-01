Badr Hari maakt tongen los in sportwereld

Het nieuws over het mogelijke avontuur van Badr Hari op de Olympische Spelen maakt de nodige tongen los. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE & ANP

AMSTERDAM - Het nieuws dat Badr Hari door de Nederlandse boksbond is gepolst voor een olympisch avontuur, komende zomer in Tokio, sloeg in als een bom. Iedereen in de sportwereld vindt wel wat van de 35-jarige kickbokser, niet in de laatste plaats vanwege zijn omstreden verleden met een dopingschorsing en celstraffen. Maar sommigen beschouwen hem ook juist als een rolmodel. Telesport maakte een rondje langs de velden om de meningen te peilen.