Transfernieuws: Vitesse haalt Pools international die al op 15e debuteerde als prof

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

DONDERDAG 25 AUGUSTUS

Vitesse haalt Pools international die al op 15e debuteerde als prof

14.01 uur: Vitesse heeft zich op huurbasis versterkt met Kacper Kozlowski. De 18-jarige Poolse international wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion

„Ik kijk ernaar uit om het shirt van Vitesse te dragen en zal dat ook met trots doen. Na een aantal prettige gesprekken heb ik een zeer positief gevoel gekregen bij deze club. Ik hoop het team dit seizoen zo goed mogelijk te kunnen helpen en mezelf ondertussen maximaal door te ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat de Eredivisie, in het bijzonder Vitesse, daar de juiste plek voor is.”

Kozlowski debuteerde als speler van Pogoń Szczecin al op zijn 15e (en 215 dagen) op het hoogste niveau. In januari 2022 werd hij opgepikt door Premier League-club Brighton. Hij staat nog onder contract tot medio 2026. In de tweede helft van het afgelopen seizoen speelde hij al op huurbasis voor de Belgische club Union Sint-Gillis.

Kozlowski debuteerde vorig jaar op het EK op een leeftijd van 17 jaar en 164 dagen in de nationale ploeg van Polen. Hij werd daarmee de jongste speler ooit op een Europese eindronde.

Samuel Umtiti (l) Ⓒ ANP/HH

Barcelona verhuurt overbodige verdediger Umtiti aan Lecce

11.42 uur: FC Barcelona heeft afscheid genomen van Samuel Umtiti. De Spaanse club verhuurt de Franse verdediger voor een jaar aan Lecce, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Serie A. De Italiaanse club heeft geen optie tot koop bedongen.

Umtiti verlengde begin dit jaar zijn contract bij Barcelona met drie jaar tot de zomer van 2026, maar hij nam daarbij wel genoegen met een lager salaris. De Fransman komt in Camp Nou niet voor in de plannen van trainer Xavi. De 28-jarige verdediger, die in 2016 voor zo’n 25 miljoen euro overkwam van Olympique Lyon, speelde vorig seizoen slechts één wedstrijd in La Liga. Umtiti was de afgelopen jaren vaak geblesseerd.

De verdediger werd met Barcelona twee keer kampioen (2018 en 2019) en veroverde ook drie keer de Spaanse beker. Umtiti maakte deel uit van de nationale ploeg van Frankrijk die in 2018 het WK in Rusland won.

Door de verdediger te verhuren, maakt Barcelona wat ruimte in het salarisbudget. De club kan aanwinst Jules Koundé - landgenoot van Umtiti - nog altijd niet inschrijven bij de organisatie van La Liga, omdat Barcelona daar op dit moment de financiële ruimte niet voor heeft.

WOENSDAG 24 AUGUSTUS

Genoa verwelkomt ’superheld’ Strootman

20.21 uur: Kevin Strootman keert terug bij de Italiaanse voetbalclub Genoa, die uitkomt in de tweede profdivisie in Italië (Serie B). De 32-jarige middenvelder speelde er al eens een tijdje op huurbasis. Hij wordt nu opnieuw uitgeleend door zijn Franse werkgever Olympique Marseille.

Marseille, de club die Strootman voor 25 miljoen euro overnam van AS Roma, leende hem vorig seizoen uit aan Cagliari. De 46-voudig international, die in Nederland voetbalde voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV, kwam toen wegens een knieblessure niet vaak in actie.

Genoa is blij met de terugkeer van Strootman. ’He is back’ was de tekst op Twitter bij een foto van de voetballer in een soort superheldenpak.

Bayern München staat Duitse middenvelder Fein af aan Excelsior

19.17 uur: Excelsior Rotterdam heeft de Duitse middenvelder Adrian Fein voor twee seizoenen vastgelegd met de mogelijkheid voor een derde jaar erbij. Hij is afkomstig van de Duitse topclub Bayern München en was afgelopen week een paar dagen op proef bij de Eredivisieclub. „Dat beviel van beide kanten zo goed dat Fein nu definitief aansluit bij Excelsior Rotterdam”, aldus de club.

De 23-jarige Fein speelt al sinds zijn achtste voor Bayern München. Hij kon nooit doorbreken naar de hoofdmacht en werd tussendoor vijf keer verhuurd, onder meer in het seizoen 2020-2021 aan PSV. „Daar heb ik toen helaas niet veel wedstrijden gespeeld, maar de Eredivisie beviel me wel erg goed. Toen ik hoorde van de interesse van Excelsior was ik daarom direct enthousiast”, zegt Fein op de website van de Rotterdammers. „In Nederland gaat het echt om voetballen en jonge spelers inpassen in een team. Ik ben een voetballende middenvelder en als ik zie hoe Excelsior wil opbouwen en spelen, past dat heel goed bij mij.”

FC Emmen legt keeper Van der Hart voor dit seizoen vast

09:13 uur FC Emmen heeft keeper Mickey van der Hart gecontracteerd. De 28-jarige doelman heeft tot het einde van dit seizoen getekend.

Van der Hart speelde de afgelopen jaren in Polen, voor Lech Poznan. Daarvoor kwam hij uit voor PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en Ajax. Bij laatstgenoemde club doorliep hij de jeugdopleiding.

Tijdens de eerste duels van dit seizoen stond de Duitser Eric Oelschlägel onder de lat bij FC Emmen, dat na drie wedstrijden 4 punten heeft.

Willem II haalt Wessel Dammers terug

08:40 uur Willem II ontfermt zich opnieuw over een speler, die bij FC Groningen uit de gratie is geraakt. Na Michael de Leeuw is heeft ook verdediger Wessel Dammers zich bij de selectie van de Tilburgse club gevoegd, die met vier punten uit drie duels een weinig overtuigende start maakte in de Eerstedivisie.

De 27-jarige Dammers verhuisde vorig seizoen in de winterstop al eens naar de Tilburgse club. Willem II huurde hem voor een half jaar van FC Groningen met optie tot koop. Bij behoud van de plek in de Eredivisie had Willem II die optie moeten lichten. Dat lukte niet. En dus begon Dammers de voorbereiding bij FC Groningen. Net als De Leeuw kwam hij niet in de plannen van trainer Frank Wormuth voor.

Dammers tekent in Tilburg tot 2025.

DINSDAG 23 AUGUSTUS

West Ham United neemt Emerson over van Chelsea

21.09 uur: De Italiaanse voetbalinternational Emerson Palmieri verhuist binnen Londen van Chelsea naar West Ham United. De 28-jarige linksback ondertekende een vierjarig contract bij de club van manager David Moyes. Emerson had bij Chelsea geen uitzicht op speeltijd.

De Engelse topclub nam de geboren Braziliaan begin 2018 voor zo’n 30 miljoen euro over van AS Roma. Emerson won met Chelsea in 2019 de Europa League en twee jaar later de Champions League. De ’Blues’ verhuurden de 27-voudig international van Italië vorig seizoen aan de Franse club Olympique Lyon van trainer Peter Bosz. Hij is de zevende aanwinst deze zomer van West Ham, dat afgelopen seizoen op de zevende plaats in de Premier League eindigde.

Emerson had vorig jaar een basisplaats bij Italië in de gewonnen EK-finale tegen Engeland. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini wist zich echter niet te plaatsen voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

Oulad M’hand door Arsenal verhuurd aan huur

19.58 uur: Salah-Eddine Oulad M’hand gaat op huurbasis voor Hull City spelen, dat overigens ook een optie tot koop heeft bedongen. De Nederlands jeugdinternational staat onder contract bij Arsenal, waar hij momenteel nog niet rijp genoeg is voor het eerste.

Bij Hull City, de huidige nummer zes van de Champions, komt de 19-jarige middenvelder te spelen onder manager Shota Averladze.

MAANDAG 22 AUGUSTUS

Verdediger Boyata verlaat Hertha BSC voor Club Brugge

19.27 uur: Dedryck Boyata verlaat Hertha BSC voor Club Brugge. De 31-jarige verdediger wil zich bij zijn nieuwe club in de selectie van België voor het WK in Qatar spelen.

Boyata kon op weinig speeltijd meer rekenen bij de club uit Berlijn. De 31-voudig international voetbalde nog nooit in de hoogste Belgische voetbalklasse. Hij vertrok op 15-jarige leeftijd naar Manchester City en speelde later ook voor Bolton, FC Twente en Celtic.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS

Topscorer Vardy verlengt contract bij Leicester City

11:28 uur Jamie Vardy heeft zijn contract bij de Engelse voetbalclub Leicester City met een jaar verlengd. De 35-jarige spits ligt nu tot de zomer van 2024 vast bij de ploeg uit de Premier League. Vardy speelt sinds 2012 voor Leicester City en hielp de club in het seizoen 2015-2016, twee jaar na de promotie naar de Premier League, met 24 doelpunten aan de Engelse titel.

De 26-voudig Engels international (zeven goals) maakte in totaal al 164 goals voor de ’Foxes’. De afgelopen twee seizoenen tekende Vardy in de Premier League steeds voor vijftien goals. „Toen ik hoorde dat de club mijn contract wilde verlengen, kon er maar één ding gebeuren: bijtekenen. Dit was een makkelijke beslissing”, aldus Vardy. „Ik ben hier al zo lang dat ik me onderdeel voel van het meubilair. Mijn benen voelen nog steeds goed en ik ga door met het helpen van deze club, via goals en assists. Dat is mijn taak hier.”

Vardy wacht nog op zijn eerste doelpunt dit seizoen. In de eerste twee competitieduels kwam hij niet tot scoren