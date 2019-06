Thiem doet Serena Williams aanbod

De verliezend finalist van Roland Garros laat weten: ’Misschien was het toch niet de fout van Serena, maar van de organisatie. Ik vind haar prestaties ongelooflijk. Ik zou graag met haar willen dubbelen, op Wimbledon of tijdens de US Open.”

Thiem, die in Parijs verloor van Rafael Nadal, was verbaasd over de ophef die er ontstond nadat hij uit zijn vol ging om de interruptie van Williams. „Ik begrijp niet dat het zo werd opgeblazen”, vertelt de nummer vier van de wereld twee weken na het voorval.

De 25-jarige tennisser noemde de 37-jarige Amerikaanse na het incident iemand met een slechte persoonlijkheid. Later bleek dat de uitgeschakelde Williams haar persconferentie best in perskamer 2 had willen geven, maar dat de organisatie van het Franse grandslamtoernooi anders besloot. De 23-voudig grandslamkampioene had vervolgens niet het geduld om de persconferentie van Thiem verder af te wachten.