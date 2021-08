Transfercarrousel: Duitse tweedeklasser huurt Conteh een jaar van Feyenoord

Wie gaat? Wie komt? Telesport houdt de belangrijkste transfers, opvallendste deals en afgeronde overgangen bij in de transfercarrousel.

WOENSDAG 18 AUGUSTUS

Duitse tweedeklasser huurt Conteh een jaar van Feyenoord

15.58 uur: Het Duitse SV Sandhausen heeft vleugelaanvaller Christian Conteh voor een jaar gehuurd van Feyenoord, zo meldt de club uit de tweede Bundesliga.

In de zomer van 2020 maakte de Duitser de overstap van FC St. Pauli naar Feyenoord waar hij een contract voor vier seizoenen tekende. Op 25 oktober vorig jaar speelde hij zijn enige Eredivisiewedstrijd voor de Rotterdammers tegen RKC Waalwijk. Conteh kwam bijna niet aan spelen toe, ook door meerdere blessures.

Sandhausen staat na drie wedstrijden 16e in de stand met 1 punt. De ploeg heeft nog geen doelpunt gemaakt.

Belg Batshuayi door Chelsea verhuurd aan Besiktas

14.52 uur: Aanvaller Michy Batshuayi heeft een eenjarig contract getekend bij de Turkse voetbalclub Besiktas. Hij doorstond woensdag de medische keuring met succes en wordt dit seizoen gehuurd van Chelsea.

De 27-jarige Belgische international werd dinsdag al op het vliegveld van Istanbul onthaald door tientallen supporters van de kampioen van Turkije. Batshuayi stond nog een jaar onder contract bij Chelsea, maar kwam niet meer voor in de plannen van trainer Thomas Tuchel. Chelsea nam hem vijf jaar geleden nog voor zo'n 40 miljoen euro over van Olympique Marseille.

Batshuayi brak nooit echt door bij de Engelse topclub. Hij werd de afgelopen seizoenen verhuurd aan Borussia Dortmund, Valencia en Crystal Palace. Zijn in juni 2022 aflopende contract bij Chelsea werd wél met een jaar verlengd.

Fortuna Sittard verhuurt keeper Wehking voor seizoen aan MVV

14.01 uur: Fortuna Sittard verhuurt keeper Joshua Wehking tot het einde van dit seizoen aan provinciegenoot MVV Maastricht. De 21-jarige Duitser moet in de eerste divisie ervaring gaan opdoen.

Wehking kwam in 2020 naar Sittard, dat hem overnam van Hamburger SV. Daarvoor stond hij onder contract bij VfL Bochum, RB Leipzig en Arminia Bielefeld.

Yanick van Osch is momenteel de eerste keeper van Fortuna Sittard.

Willem II haalt keeper Wellenreuther op huurbasis terug

10.57 uur: Willem II haalt keeper Timon Wellenreuther op huurbasis terug naar Tilburg. De 25-jarige keeper uit Duitsland wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Anderlecht, dat hem een jaar geleden overnam van Willem II.

„Het voelt fantastisch om weer hier te zijn. Ik ken de weg, de mensen en heb een heel goed gevoel bij de club en deze deal. Ik was zondag als toeschouwer aanwezig en kreeg echt een speciaal gevoel toen ik de supporters weer massaal zag springen en zingen. Dat heb ik echt gemist”, zei Wellenreuther. „Het ging de laatste dagen heel snel. Nadat Willem II contact had gezocht met Anderlecht, was de deal snel rond.”

Voor zijn vertrek naar België verdedigde Wellenreuther in drie seizoenen in 77 wedstrijden het doel van Willem II. Bij Anderlecht kwam hij afgelopen seizoen tot 27 duels. Wellenreuther werd in 2017 door Willem II overgenomen van Schalke 04.

Willem II verloor afgelopen weekend met 4-0 van Feyenoord. Het doel van Willem II werd toen verdedigd door Robbin Ruiter.

Go Ahead Eagles krijgt Spaanse linksback op proef

10.48 uur: Go Ahead Eagles krijgt vanaf vrijdag een Spaanse linksback op proef. Het gaat om de 24-jarige Endika Irigoyen, die onder contract staat bij de Spaanse club Osasuna.

Irigoyen krijgt twee weken om zich te bewijzen in Deventer; hij blijft in principe tot 2 september.

De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Osasuna en debuteerde er in 2018 in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij in het tweede elftal.

Go Ahead begon het seizoen in de Eredivisie vorige week met een 1-0-nederlaag tegen sc Heerenveen.

Europees kampioen Manuel Locatelli ondergaat keuring bij Juventus

09.23 uur: Manuel Locatelli lijkt zijn loopbaan te gaan vervolgen bij Juventus. De 23-jarige middenvelder ondergaat woensdag een medische keuring in Turijn, zo maakte Juve bekend op sociale media.

Locatelli, die de afgelopen seizoenen voor Sassuolo speelde, was een van de smaakmakers van het Italiaanse elftal op het afgelopen EK. Italië veroverde de Europese titel.

Voor zijn periode bij Sassuolo kwam Locatelli uit voor AC Milan.

Het nieuwe seizoen in de Serie A begint komend weekend. Juventus moest afgelopen seizoen de titel aan Internazionale laten.

DINSDAG 17 AUGUSTUS

FC Emmen huurt Kharchouch van Sparta

14.15 uur: FC Emmen heeft zich versterkt met Reda Kharchouch. De 25-jarige spits wordt door de naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde club gehuurd van Sparta Rotterdam. Daar speelde hij vorig seizoen negentien Eredivisie-wedstrijden, waarin hij twee keer trefzeker was.

Kharchouch werd door Sparta opgehaald bij Telstar, zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af. De Rotterdammers hebben een optie om de verbintenis met een seizoen te verlengen.

Tammy Abraham verruilt Chelsea voor AS Roma

12.38 uur: Tammy Abraham verruilt Chelsea voor AS Roma. De 23-jarige spits heeft een contract voor vijf seizoenen in de hoofdstad van Italië ondertekend.

AS Roma betaalt 40 miljoen euro voor de aanvaller die de opleiding van Chelsea doorliep. In de verbintenis is vastgelegd dat de club uit Londen de spits kan terugkopen. Verschillende media melden dat Chelsea dan 80 miljoen euro moet betalen.

Abraham had niet veel uitzicht meer op speeltijd bij Chelsea, dat afgelopen week Romelu Lukaku van Internazionale overnam.

Pikante terugkeer van Wellenreuther bij Willem II

09.20 uur: Timon Wellenreuther keert op huurbasis terug bij Willem II, de club waar hij in het verleden al eens drie jaar onder de lat stond. De Tilburgse club bereikte met Anderlecht een akkoord over de Duitse doelman, die in de loop van de ochtend gekeurd wordt.

Vorige zomer vertrok hij op een pikante manier uit Tilburg. Bij het ingaan van zijn derde seizoen bij Willem II maakte Wellenreuther kenbaar dat hij niet over contractverlenging wilde praten om zijn aflopende overeenkomst te kunnen verzilveren. Hij verzuimde echter om zijn aflopende contract formeel voor 15 mei op te zeggen. Daarmee was zijn overeenkomst met de Tilburgse club automatisch met een jaar tegen dezelfde voorwaarden verlengd.

Willem II besloot een vergoedingssom te vragen. Om die reden ging een verhuizing naar Union Berlin niet door. Met zijn vader, die vroegere voorzitter van Karlsruhe, en zijn zaakwaarnemer voerde de keeper overleg met Willem II. Uiteindelijk bood Anderlecht uitkomst. De Belgische club toonde zich bereid een afkoopsom van een ton op tafel te leggen.

Het uitstapje naar Brussel werd geen succes. Hij begon als tweede keeper achter Hendrik van Crombrugge. Die raakte geblesseerd. Hij keepte een aantal wedstrijden maar werd door de 18-jarige Bart Verbruggen verdrongen.

Willem II ziet in Wellenreuther de ideale vervanger voor de teleurstellende Robbin Ruiter, die vorig seizoen voor twee ton van PSV werd gehaald. Ook Jorn Brondeel is volgens de Tilburgse club niet geschikt als basiskeeper. Dat Wellenreuther de club kent en al eens succesvol samenwerkte met keeperstrainer Harald Wapenaar leidde tot het huren van de doelman. De voormalig Duits jeugdinternational werd door Willem II bij Schalke 04 opgepikt.

MAANDAG 16 AUGUSTUS

Liverpool leent verdediger Davies uit aan Sheffield United

23.34 uur: Liverpool verhuurt verdediger Ben Davies voor de rest van het seizoen aan Sheffield United. De 26-jarige Davies werd afgelopen februari overgenomen van Preston North End, maar kan met alle herstelde spelers in de defensie van de ploeg van coach Jürgen Klopp niet op veel speeltijd rekenen.

Davies kon na zijn overstap naar Liverpool vorig seizoen geen plaats in het eerste elftal veroveren. Hij kwam twee keer uit voor Liverpool in de oefenwedstrijden voorafgaand aan het nieuwe seizoen. De rest van het seizoen speelt hij voor Sheffield United, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League.

Belgische spits Michy Batshuayi lonkt naar de ’Zwarte Adelaars’

23.30 uur: Chelsea-aanvaller Michy Batshuayi heeft een duidelijke hint gegeven voor een transfer naar het Turkse Besiktas. Hij plaatste op Twitter een foto van een adelaar, en de bijnaam van Besiktas luidt ’de Zwarte Adelaars’.

Volgens diverse media verhuist Batshuayi op huurbasis naar Besiktas. De 27-jarige international zal eerst in Londen nog zijn aflopende contract verlengen tot medio 2023 om daarna aan de Turkse club te worden uitgeleend.

Batshuayi is al sinds 2016 eigendom van Chelsea, maar hij heeft bij de Engelse topclub nooit echt kunnen doorbreken. Hij was eerder al uitgeleend aan Borussia Dortmund, Valencia en Crystal Palace.

Cambuur huurt Hongaarse aanvaller Kiss voor één seizoen

19.31 uur: SC Cambuur huurt de Hongaarse jeugdinternational Tamas Kiss voor de rest van het seizoen van het Hongaarse Puskas FC. De 20-jarige Kiss kwam dit seizoen al vier keer in actie in de kwalificatie voor de Conference League en twee keer in de Hongaarse competitie. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al 122 officiële wedstrijden gespeeld en kwam daarin tot 14 doelpunten.

„Tamas is een speler die we al langer in het vizier hebben, maar waarbij zijn club eerst de kwalificatie van de Conference League wilde afwachten”, zegt financieel en technisch directeur Gerald van den Belt. „Het is mooi dat we een speler aan onze selectie kunnen toevoegen met snelheid en diepgang, maar ook iemand die hier graag wil spelen en over de juiste mentaliteit beschikt.” Cambuur begon het seizoen in de Eredivisie afgelopen zondag met een 2-1 nederlaag tegen FC Groningen. Zaterdag spelen de Friezen uit bij PSV.

Willem II aast op doelman Timon Wellenreuther

16.07 uur: Willem II is druk doende om Timon Wellenreuther terug te halen naar Tilburg. De Brabantse club is in gesprek met Anderlecht over het huren van de Duitser, die twee jaar geleden transfervrij de overstap maakte naar Brussel, maar inmiddels op een zijspoor terecht is gekomen bij de Belgische topclub.

Het Laatste Nieuws meldt dat een overgang aanstaande is. Willem II heeft sinds het vertrek van Wellenreuther geen stabiele situatie meer gehad onder de lat. In het vorige seizoen met degradatievoetbal verdedigden voor de winterstop Robbin Ruiter, die niet aan de verwachtingen voldeed, en Jorn Brondeel het doel.

In de tweede seizoenshelft stond de van Manchester City gehuurde Aro Muric onder de lat. In de voorbereiding op het huidige seizoen heroverde Ruiter zijn plek onder de lat, maar bij de competitie-aftrap tegen Feyenoord maakte hij geen sterke indruk.

Diego Costa zet voetballoopbaan voort in Brazilië

09.55 uur: Aanvaller Diego Costa heeft een contract ondertekend bij het Braziliaanse Atlético Mineiro. De Spaanse aanvaller, Braziliaan van origine, zat sinds december zonder club nadat zijn contract bij Atlético Madrid op eigen verzoek was ontbonden.

Costa (32) rondde daarmee zijn tweede periode bij de club uit de Spaanse hoofdstad af nadat hij eerder in de jaren tussen 2012 en 2014 bijzonder succesvol was geweest voor Atlético. In het seizoen 2013-14 hielp hij met 27 doelpunten de club aan de landstitel, terwijl ook de finale van de Champions League werd bereikt. Daarin was stadgenoot Real Madrid na verlenging te sterk.

Costa vertrok daarna naar Chelsea, waarmee hij twee keer landskampioen in Engeland werd. In januari 2018 keerde hij terug in Madrid, maar blessures hielden hem veelvuldig aan de kant. Hij kwam sinds 2014 ook regelmatig uit voor de Spaanse nationale ploeg.