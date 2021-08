Transfercarrousel: Maxim Gullit van AZ naar SC Cambuur

Wie gaat? Wie komt? Telesport houdt de belangrijkste transfers, opvallendste deals en afgeronde overgangen bij in de transfercarrousel.

VRIJDAG 27 AUGUSTUS

Maxim Gullit naar SC Cambuur

Maxim Gullit verruilt AZ voor SC Cambuur. De 20-jarige verdediger stroomde deze zomer door van AZ Jeugd naar de A-selectie, maar stapt nu dus over naar de Friese promovendus.

Gullit speelde sinds 2017 in de AZ Jeugdopleiding. In de afgelopen jaren kwam hij tot 55 wedstrijden voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.

Gullit maakte zijn debuut in het eerste van AZ tijdens de gewonnen UEFA Europa League-wedstrijd tegen HNK Rijeka (4-1) op 29 oktober 2020.

DONDERDAG 26 AUGUSTUS

NEC huurt Spaanse spits Ruiz voor twee seizoenen van Marseille

16:26 uur NEC heeft zich voor dit en komend seizoen verzekerd van de diensten van Pedro Ruiz. De 21-jarige spits uit Spanje wordt voor twee seizoenen gehuurd van de Franse club Olympique Marseille.

Ruiz werd onlangs door Marseille overgenomen van Real Madrid, waar hij door een zware knieblessure al enige tijd niet in actie is gekomen. Sinds 2015 maakte Ruiz deel uit van de jeugdopleiding van Real.

„Ruiz viel al op jonge leeftijd op in de jeugd van Real Madrid. Pedro is een toptalent in Spanje. Een centrumspits van bijna twee meter, maar tegelijkertijd lichtvoetig. Dat is een zeldzame combinatie. Pedro is inmiddels hersteld van een zware knieblessure en sluit in de komende weken aan bij de wedstrijdselectie. Het is een eer voor onze paramedische staf dat dergelijke grote clubs voor NEC kiezen”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen.

Correa verhuist van Lazio naar Internazionale

Joaquin Correa verruilt Lazio voor landskampioen Internazionale. De 27-jarige middenvelder kost Inter in totaal zo’n 30 miljoen euro. Correa heeft naar verluidt voor vijf jaar getekend, al moet Inter zijn komst nog officieel bekendmaken.

Correa wordt bij Inter herenigd met trainer Simone Inzaghi, die de afgelopen jaren bij Lazio werkzaam was.

Internazionale, dat het seizoen begon met een 4-0-zege op Genoa, nam recent afscheid van Romelu Lukaku en Achraf Hakimi. Denzel Dumfries werd overgenomen van PSV en ook Edin Dzeko en Hakan Calhanoglu werden aangetrokken.

Vurnon Anita vervolgt loopbaan toch bij RKC

12.16 uur: Vurnon Anita vervolgt zijn loopbaan toch bij RKC, waar hij ook afgelopen seizoen onder contract stond. De 32-jarige middenvelder zat enige tijd zonder club, maar trainde al wel enkele weken mee in Waalwijk.

„Afgelopen seizoen hebben we allemaal gezien dat Vurnon een echte meerwaarde is voor RKC. Met zijn spelinzicht en leiderschap bieden we onze technische staf meer mogelijkheden op het middenveld. We zijn dan ook blij dat we dit seizoen opnieuw Vurnon aan onze selectie kunnen toevoegen”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Anita kwam vorig seizoen tot 29 duels bij RKC. Voor zijn periode in Brabant kwam hij uit voor achtereenvolgens Ajax, Newcastle United, Leeds United, Willem II en CSKA Sofia.

RKC heeft na twee duels 3 punten; van AZ werd gewonnen (1-0), van sc Heerenveen verloren (3-2).

FC Groningen verhuurt Ramon Lundqvist aan Panathinaikos

10.47 uur: Ramon Lundqvist van FC Groningen maakt het seizoen op huurbasis af bij Panathinaikos. De Griekse club heeft ook een optie tot koop op de 24-jarige Zweed genomen. Daarnaast heeft FC Groningen zijn contract met een jaar verlengd, tot medio 2024.

Lundqvist verhuisde medio 2019 van NAC Breda naar FC Groningen. De middenvelder speelde tot dusver 49 officiële wedstrijden voor de Eredivisieclub uit het noorden.

„Wij vinden Ramon nog altijd een speler met bijzondere kwaliteiten”, legt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen uit. „Wij geloven dat hij van waarde kan zijn en daarom vonden wij het belangrijk om pas aan een verhuurperiode mee te willen werken als de transferrechten langer bij ons zouden blijven liggen, op het moment dat Panathinaikos besluit om af te zien van een definitieve overname. Dat is nu het geval.”

Joshua Brenet lijkt op weg naar uitgang bij TSG Hoffenheim

09.14 uur: Joshua Brenet is uit de selectie gezet bij TSG Hoffenheim, zo meldt Der Kicker. De Duitse club hoopt de Nederlandse verdediger naar verluidt deze transferperiode nog te slijten.

De 27-jarige Brenet werd in 2018 voor 3,5 miljoen euro overgenomen van PSV, maar kwam de laatste jaren - na een prima start - amper nog in actie voor Hoffenheim. Vorig seizoen mocht hij slechts een keer opdraven. Tegen 1. FC Köln mocht hij in de negentigste minuut invallen.

In het seizoen 2019/2020 trok Brenet in de tweede seizoenshelft op huurbasis naar Vitesse. In Arnhem speelde hij slechts vier duels.

WOENSDAG 25 AUGUSTUS

Sorloth kiest voor Real Sociedad

21.37 uur: Alexander Sorloth vervolgt zijn loopbaan bij Real Sociedad. De Spaanse club huurt de Noorse aanvaller voor een seizoen van RB Leipzig.

De 25-jarige international speelde maar één seizoen voor RB Leipzig, dat hem voor 20 miljoen euro overnam van Crystal Palace. Hij werd de afgelopen weken ook veelvuldig in verband gebracht met PSV en Olympique Marseille.

Sorloth speelde in het seizoen 2016/2017 voor FC Groningen.

Atlético Madrid neemt Cunha over van Hertha BSC

14:11uur Atlético Madrid heeft de Braziliaanse aanvaller Matheus Cunha overgenomen van Hertha BSC. De 22-jarige Cunha heeft voor vijf jaar getekend bij de Spaanse kampioen. Naar verluidt betaalt Atlético zo’n 30 miljoen euro voor Cunha.

Afgelopen seizoen kwam kwam Cunha, door Hertha overgenomen van RB Leipzig, tot 7 doelpunten in 27 wedstrijden.

Eerder deze maand had Cunha een belangrijk aandeel in de winst van de gouden plak op de Olympische Spelen van Tokio. In de door Brazilië met 2-1 gewonnen finale tegen Spanje nam hij de 1-0 voor zijn rekening.

PSV haalt Markelo definitief naar Nederland

12:48 uur PSV heeft Nathangelo Markelo definitief naar Nederland gehaald. Hij wordt door de Eindhovense club overgenomen van Everton. De 22-jarige verdediger speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij FC Twente.

Op 12-jarige leeftijd trad Markelo toe tot de jeugdopleiding van FC Volendam. Na vijf seizoenen vertrok de verdediger in 2017 naar de jeugdopleiding van Everton in Liverpool.

PSV meldt nadrukkelijk dat Markelo, die diverse nationale jeugdteams doorliep, dit seizoen uitkomt in Jong PSV.

DINSDAG 24 AUGUSTUS

Van den Brom verwelkomt aanvaller Ugbo bij KRC Genk

20.05 uur: KRC Genk, de club van trainer John van den Brom, heeft de Engelse aanvaller Iké Ugbo (22) aangetrokken. Hij komt over van Chelsea en heeft een contract ondertekend tot de zomer van 2025.

Afgelopen seizoen maakte Ugbo zestien competitiedoelpunten op huurbasis voor Cercle Brugge. Hij doorliep bijna de hele jeugdopleiding van Chelsea en kreeg als 16-jarige een profcontract. Hij deed ervaring op bij enkele kleinere Engelse clubs en bij Roda JC, waar hij twee seizoenen geleden goed was voor dertien doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie.

Ugbo maakte bij Chelsea de volledige voorbereiding op het huidige seizoen mee. Genk betaalt naar verluidt zo’n 3,5 miljoen euro voor de voormalige Engelse jeugdinternational.

Anita toch weer terug bij RKC Waalwijk

19.31 uur: Vurnon Anita zet deze week toch weer zijn handtekening onder een eenjarig contract bij RKC Waalwijk. De 32-jarige middenvelder, drievoudig Oranje-international en tegenwoordig actief voor Curaçao, traint sinds een paar weken mee bij de Waalwijkse club waar hij vorig seizoen speelde.

Anita kende een sterk jaar bij RKC. De voormalig speler van Ajax, Willem II, Newcastle United, Leeds United en CSKA Sofia was in voor een nieuw avontuur. Maar nu is hij bereid zich toch opnieuw aan de Waalwijkse club te binden.

RKC, dat eerst door corona en later op eigen kracht in de Eredivisie bleef, houdt nog steeds rekening met een vertrek van linker centrale verdediger Ahmed Touba. Voor de 23-jarige Algerijn, opgeleid bij Club Brugge, toonden Franse clubs belangstelling. De 25-jarige Dario Van den Buijs is voor de Waalwijkse club een van de alternatieven. Die kan gehuurd worden van Beerschot.

Van den Buijs was op de Nederlandse velden eerder actief voor FC Eindhoven, Heracles Almelo en Fortuna Sittard. Hans Smulders, de voormalig directeur van Eindhoven en NAC Breda, is zaakwaarnemer van de Belgische linker centrale verdediger. Hij bevestigt dat er gesprekken tussen beide partijen gaande zijn.

Mocht Touba vertrekken, dan zal RKC geen medewerking verlenen aan een transfer van Melle Meulensteen. De huidige aanvoerder van RKC stond in het begin van de voorbereiding in de belangstelling van onder meer Willem II. Dat haakte na het horen van de vraagprijs van 1,5 miljoen euro af.

NEC huurt Spaanse jeugdinternational van Marseille

19.21 uur: NEC huurt dit seizoen Pedro Ruiz, een 21-jarige aanvaller, van Olympique Marseille. Ruiz is door de Fransen transfervrij overgenomen van Castilla, het reserveteam van Real Madrid. Ruiz is een Spaanse jeugdinternational.

Zappacosta definitief van Chelsea naar Atalanta

18:30 uur Voetballer Davide Zappacosta is overgestapt van Chelsea naar het Italiaanse Atalanta. De Italiaanse rechtsback speelde de afgelopen twee seizoenen al op huurbasis in de Serie A, maar verhuist nu definitief naar de club uit Bergamo voor naar verluidt 10 miljoen euro.

Chelsea nam Zappacosta in 2017 over van Torino voor ongeveer 26 miljoen euro. De 29-jarige verdediger die dertien keer uitkwam voor het Italiaans elftal, maar ontbrak in de selectie van het afgelopen EK, speelde in de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor AS Roma en Genoa.

„De Italiaanse verdediger gaat terug naar de club waarbij hij voor het eerst speelde in de Serie A. Daarmee komt een eind aan zijn periode van 4 jaar bij Chelsea”, laat de club uit Londen weten.

Robertson verlengt contract bij Liverpool tot 2026

15:56 uur Liverpool heeft het contract met Andrew Robertson opengebroken en verlengd tot 2026. De linksachter, aanvoerder van het Schotse elftal, is een vaste waarde in het elftal van de Duitse trainer Jurgen Klopp. Hij won met de club al de Champions League (2019), de Premier League (2020) en het WK voor clubs (2019).

De 27-jarige Robertson speelt sinds 2017 voor Liverpool, dat hem overnam van Hull City. Sindsdien droeg hij het shirt van de ’Reds’ in 177 wedstrijden. Robertson speelde dit seizoen vanwege een enkelblessure nog niet in de Premier League, maar hij is wel nagenoeg weer fit.

Robertson is de vijfde speler die recentelijk bijtekende op Anfield. Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker en Virgil van Dijk gingen hem voor.

Real Madrid verlengt contract met Valverde

14:38 uur Real Madrid heeft het contract van de Uruguayaanse middenvelder Fede Valverde opengebroken en verlengd tot 2027. De 23-jarige voetballer is bezig aan zijn vierde seizoen bij de club. Mede door blessures stond hij in de eerste twee competitieduels van dit seizoen in de basis.

Vorig seizoen was de international goed voor 33 officiële wedstrijden en drie doelpunten. Inmiddels heeft hij 104 duels voor Real Madrid gespeeld.

MAANDAG 23 AUGUSTUS

Radonjic op huurbasis naar Benfica

13.17 uur: Benfica heeft zich versterkt met aanvaller Nemanja Radonjic. De Serviër wordt dit seizoen uitgeleend door Olympique Marseille, zo maakte de club maandag bekend. De speler mag dinsdag niet in actie komen tegen PSV in de play-off om Champions League-voetbal.

De 25-jarige Radonjic is sinds 2018 eigendom van l’OM. Het voorbije halve seizoen werd hij uitgeleend aan Hertha BSC.

Volgens de Portugese media is in het contract een koopoptie van 7 miljoen euro voorzien. Bij Benfica moet de 22-voudig international het vertrek opvangen van de Duitse spits Luca Waldschmidt naar Wolfsburg voor 12 miljoen euro.

Antonisse tekent nieuw contract bij PSV

12.09 uur: Jeremy Antonisse heeft zijn contract bij PSV verlengd. De 19-jarige aanvaller heeft bijgetekend tot medio 2024.

Antonisse speelt al sinds het seizoen 2010-2011 voor PSV. Hij komt sinds het seizoen 2020-2021 uit voor Jong PSV. Op 26 januari maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van PSV. Antonisse viel in voor Eran Zahavi in de met 2-0 gewonnen wedstrijd in de Eredivisie.

Middenvelder Kimmich verlengt contract bij Bayern München

09.59 uur: Voetballer Joshua Kimmich heeft zijn contract bij Bayern München verlengd. De Duitse international heeft tot 2025 bijgetekend bij de Duitse club.

De 26-jarige middenvelder kwam in 2015 over van RB Leipzig. Hij heeft 264 duels voor Bayern gespeeld en heeft zes landstitels, drie nationale bekers en de Champions League gewonnen.

„Ik voel mij thuis bij deze club, waar ik elke dag kan genieten van mijn passie. Ik denk dat er de komende jaren nog veel succes te behalen is bij Bayern”, aldus Kimmich. „Dit is mijn tweede thuis geworden.”

ZONDAG 22 AUGUSTUS

Olympique Lyon neemt Shaqiri over van Liverpool

23.31 uur: Olympique Lyon neemt middenvelder Xherdan Shaqiri over van Liverpool. De Zwitserse voetballer is volgens Olympique op weg naar de Franse stad en zal als hij de medische keuring doorstaat maandag een contract tekenen bij de club van coach Peter Bosz. Lyon betaalt naar verluidt 11 miljoen euro voor Shaqiri.

De 29-jarige voetballer die in Kosovo werd geboren is 96 keer uitgekomen voor het Zwitsers elftal. Hij speelde op de WK’s van 2010, 2014 en 2018 en kwam uit op de EK’s van 2016 en afgelopen zomer. Met Zwitserland schakelde hij wereldkampioen Frankrijk uit. Shaqiri speelde sinds 2018 voor Liverpool. Daarvoor kwam hij uit voor FC Basel, Bayern München, Internazionale en Stoke City.

Olympique Lyon wacht nog op de eerste zege in de Franse competitie. De ploeg van Bosz bleef tegen Clermont Foot steken op 3-3 en heeft na drie wedstrijden 2 punten.

Van Bommel verwelkomt aanvaller Waldschmidt bij Wolfsburg

17.20 uur: Trainer Mark van Bommel heeft er nog een aanvaller bij Wolfsburg bijgekregen. De Duitser Luca Waldschmidt komt voor 12 miljoen euro over van Benfica. Hij tekent voor vier seizoenen, zo meldt zijn nieuwe club.

Waldschmidt kan op alle drie de posities voorin uit de voeten. Hij wordt bij Wolfsburg ploeggenoot van centrumspits Wout Weghorst. Waldschmidt speelde eerder in Duitsland voor Eintracht Frankfurt, Hamburger SV en SC Freiburg.

Onder Van Bommel heeft Wolfsburg de eerste twee competitiewedstrijden van dit seizoen gewonnen.

Willem II huurt Godfried Roemeratoe van FC Twente

15.55 uur: Willem II gaat zich versterken met Godfried Roemeratoe. De Tilburgers zijn met FC Twente akkoord over een huur met optie tot koop. Als de medische keuring geen roet in het eten gooit, wordt deal morgen afgerond. Roemeratoe was ook bij Sparta in beeld.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS

AC Milan neemt international Alessandro Florenzi over van AS Roma

11.43 uur: AC Milan heeft de selectie versterkt met Alessandro Florenzi. De 30-jarige rechtervleugelverdediger wordt op huurbasis overgenomen van AS Roma. AC Milan heeft een optie om Florenzi na dit seizoen over te nemen.

Florenzo is afkomstig uit de jeugdopleiding van AS Roma. In 278 wedstrijden kwam de international, die deze zomer met Italië de Europese titel behaalde, tot 28 doelpunten. AS Roma verhuurde Florenzi de voorbije twee seizoenen aan Valencia en Paris Saint-Germain.

Florenzi kwam 45 keer uit voor de Italiaanse nationale ploeg.

Lommel stelt Nederlander Peter van der Veen aan als hoofdtrainer

11.19 uur: Peter van der Veen gaat aan de slag als hoofdtrainer van Lommel SK, dat uitkomt in de eerste klasse B, het tweede niveau in het Belgisch betaald voetbal.

De voormalig bondscoach van Oranje onder 17 was een kleine twee weken geleden aangesteld als interim-coach. De leiding van Lommel is tevreden over Van der Veen, die daarom een definitieve aanstelling heeft gekregen.

„Ik ken de getalenteerde spelerskern uiteraard al goed en kan niet wachten om het werk voort te zetten”, aldus de 49-jarige Van der Veen, die vorige week de eerste competitiewedstrijd met Lommel verloor van Waasland-Beveren (2-3).

Liverpool wil contract met Mohamed Salah verlengen

09.47 uur: Na Virgil van Dijk hoopt Liverpool ook snel het contract met aanvaller Mohamed Salah te verlengen. De gesprekken daarvoor zijn inmiddels gestart, zei trainer Jürgen Klopp.

Salah, die in 2017 overkwam van AS Roma, heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Liverpool. De international van Egypte maakte tot dusverre 126 treffers voor Liverpool en had een belangrijk aandeel in de Champions League en de landstitel die de club de voorbije seizoenen won.

Liverpool bereikte vorige week een akkoord tot contractverlenging met Van Dijk en de Engelse topclub slaagde er ook in middenvelder Fabinho, doelman Alisson en verdediger Trent Alexander-Arnold langer aan zich te binden. Klopp zei dat aanvoerder Jordan Henderson vermoedelijk ook snel volgt.

VRIJDAG 20 AUGUSTUS

PSV legt Fodé Fofana tot medio 2025 vast

22:17 uur Aanvaller Fodé Fofana (18) heeft zijn contract bij PSV verlengd. De talentvolle tiener tekende tot medio 2025 bij.

Fofana, geboren in Groningen, speelt sinds het seizoen 2015-2016 in de PSV Academy. In het afgelopen seizoen debuteerde hij bij Jong PSV. Fofana speelde in de Keuken Kampioen Divisie 20 wedstrijden, maakte 9 doelpunten en gaf 3 assists.

Ook maakte hij al zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. Hij viel onlangs in tijdens het gewonnen uitduel met FC Midtjylland (0-1).

Mitchell van Bergen vertrekt naar Middlesbrough

16.20 uur: SC Heerenveen-speler Mitchell van Bergen gaat de overstap maken naar het Engelse Middlesbrough. Er is op hoofdlijnen een akkoord tussen de clubs en de Engelse club wil de gesprekken met de speler op korte termijn afronden. Dit wordt bevestigd door bronnen bij de Friese club. SC Heerenveen zal een vervanger aantrekken om het aantal buitenspelers in de selectie op peil te houden. Met de transfer is een bedrag van circa 2 miljoen euro gemoeid. Een deel van het bedrag vloeit af naar Vitesse, de vorige club van Van Bergen.

Sparta is akkoord over vertrek Abdou Harroui

11.48 uur: Abdou Harroui staat voor een vertrek bij Sparta Rotterdam. De club laat weten dat een akkoord is bereikt over een vertrek van de middenvelder. Hij maakt geen deel uit van de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Heracles.

Sparta wil de naam van de betreffende club niet noemen. Sparta heeft de 23-jarige Harroui toestemming gegeven om zijn aanstaande transfer af te ronden. Het gaat mogelijk om een buitenlandse ploeg.

Harroui zal medisch gekeurd worden als hij overeenstemming heeft bereikt. De middenvelder debuteerde vijf jaar geleden voor Jong Sparta in de Tweede Divisie. Hij speelt sinds 2018 voor het eerste elftal.

Martin Ødegaard maakt overstap van Real Madrid naar Arsenal

09.43 uur: Martin Ødegaard verhuist definitief van Real Madrid naar het Engelse Arsenal, maakte de Londense club bekend. Met de overgang is volgens Spaanse media ongeveer 40 miljoen euro gemoeid. Hij tekent een contract voor vijf seizoenen.

De Noorse aanvallende middenvelder kwam de tweede helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor Arsenal. Hij speelde 20 wedstrijden waarin hij twee keer scoorde.

De 22-jarige Ødegaard, die sinds 2014 onder contract stond bij Real, werd regelmatig verhuurd. Zo speelde van begin 2017 tot 2018 anderhalf seizoen in de Eredivisie bij sc Heerenveen en een jaar later een seizoen voor Vitesse.

De 30-voudig Noors international baarde in 2014 opzien toen hij op een leeftijd van 15 jaar en 300 dagen zijn debuut in het Noors nationaal elftal maakte in een EK-kwalificatiewedstrijd van zijn land tegen Bulgarije.

DONDERDAG 19 AUGUSTUS

Trainer Bosz haalt verdediger Emerson binnen bij Lyon

22:07 uur Trainer Peter Bosz kan bij Lyon voortaan beschikken over Emerson Palmieri. De verdediger komt over van Chelsea, de winnaar van de Champions League. Hij gaat de rest van het seizoen op huurbasis in de Franse competitie voetballen.

De 27-jarige geboren Braziliaan met de Italiaanse nationaliteit speelde sinds 2018 in Londen. Hij kwam destijds over van AS Roma. Hij maakte deel uit van de selectie van Italië, dat afgelopen zomer het Europees kampioenschap won.

Glasgow Rangers strikt Juninho Bacuna

Middenvelder Juninho Bacuna zet zijn carrière voort in Schotland. De tienvoudige international van Curaçao heeft een contract ondertekend bij landskampioen Rangers FC.

Bacuna speelde sinds 2018 voor de Engelse club Huddersfield Town, waar hij zijn contract eerder deze zomer nog met een jaar verlengde.

In Nederland speelde Bacuna (24) in zijn geboortestad voor FC Groningen.

Pedro maakt overstap van AS Roma naar rivaal Lazio

13.40 uur: Pedro maakt een pikante transfer. De 34-jarige Spanjaard verruilt AS Roma voor stadgenoot Lazio. Beide clubs zijn grote rivalen van elkaar.

Pedro had bij AS Roma nog een contract voor twee seizoenen, maar hij kwam niet voor in de plannen van de nieuwe trainer José Mourinho. Eerder kwam de Spanjaard jarenlang uit voor FC Barcelona en daarna (van 2015 tot 2020) voor Chelsea.

Bij Lazio gaat Pedro met rugnummer 9 spelen.

WOENSDAG 18 AUGUSTUS

Europees kampioen Manuel Locatelli ondergaat keuring bij Juventus

09.23 uur: Manuel Locatelli vervolgt zijn loopbaan bij Juventus. De 23-jarige middenvelder onderging woensdag een medische keuring in Turijn en inmiddels is hij op sociale media gepresenteerd door de Oude Dame.

Locatelli, die de afgelopen seizoenen voor Sassuolo speelde, was een van de smaakmakers van het Italiaanse elftal op het afgelopen EK. Italië veroverde de Europese titel.

Voor zijn periode bij Sassuolo kwam Locatelli uit voor AC Milan.

Het nieuwe seizoen in de Serie A begint komend weekend. Juventus moest afgelopen seizoen de titel aan Internazionale laten.

Duitse tweedeklasser huurt Conteh een jaar van Feyenoord

15.58 uur: Het Duitse SV Sandhausen heeft vleugelaanvaller Christian Conteh voor een jaar gehuurd van Feyenoord, zo meldt de club uit de tweede Bundesliga.

In de zomer van 2020 maakte de Duitser de overstap van FC St. Pauli naar Feyenoord waar hij een contract voor vier seizoenen tekende. Op 25 oktober vorig jaar speelde hij zijn enige Eredivisiewedstrijd voor de Rotterdammers tegen RKC Waalwijk. Conteh kwam bijna niet aan spelen toe, ook door meerdere blessures.

Sandhausen staat na drie wedstrijden 16e in de stand met 1 punt. De ploeg heeft nog geen doelpunt gemaakt.

Belg Batshuayi door Chelsea verhuurd aan Besiktas

14.52 uur: Aanvaller Michy Batshuayi heeft een eenjarig contract getekend bij de Turkse voetbalclub Besiktas. Hij doorstond woensdag de medische keuring met succes en wordt dit seizoen gehuurd van Chelsea.

De 27-jarige Belgische international werd dinsdag al op het vliegveld van Istanbul onthaald door tientallen supporters van de kampioen van Turkije. Batshuayi stond nog een jaar onder contract bij Chelsea, maar kwam niet meer voor in de plannen van trainer Thomas Tuchel. Chelsea nam hem vijf jaar geleden nog voor zo’n 40 miljoen euro over van Olympique Marseille.

Batshuayi brak nooit echt door bij de Engelse topclub. Hij werd de afgelopen seizoenen verhuurd aan Borussia Dortmund, Valencia en Crystal Palace. Zijn in juni 2022 aflopende contract bij Chelsea werd wél met een jaar verlengd.

Fortuna Sittard verhuurt keeper Wehking voor seizoen aan MVV

14.01 uur: Fortuna Sittard verhuurt keeper Joshua Wehking tot het einde van dit seizoen aan provinciegenoot MVV Maastricht. De 21-jarige Duitser moet in de eerste divisie ervaring gaan opdoen.

Wehking kwam in 2020 naar Sittard, dat hem overnam van Hamburger SV. Daarvoor stond hij onder contract bij VfL Bochum, RB Leipzig en Arminia Bielefeld.

Yanick van Osch is momenteel de eerste keeper van Fortuna Sittard.

Willem II haalt keeper Wellenreuther op huurbasis terug

10.57 uur: Willem II haalt keeper Timon Wellenreuther op huurbasis terug naar Tilburg. De 25-jarige keeper uit Duitsland wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Anderlecht, dat hem een jaar geleden overnam van Willem II.

„Het voelt fantastisch om weer hier te zijn. Ik ken de weg, de mensen en heb een heel goed gevoel bij de club en deze deal. Ik was zondag als toeschouwer aanwezig en kreeg echt een speciaal gevoel toen ik de supporters weer massaal zag springen en zingen. Dat heb ik echt gemist”, zei Wellenreuther. „Het ging de laatste dagen heel snel. Nadat Willem II contact had gezocht met Anderlecht, was de deal snel rond.”

Voor zijn vertrek naar België verdedigde Wellenreuther in drie seizoenen in 77 wedstrijden het doel van Willem II. Bij Anderlecht kwam hij afgelopen seizoen tot 27 duels. Wellenreuther werd in 2017 door Willem II overgenomen van Schalke 04.

Willem II verloor afgelopen weekend met 4-0 van Feyenoord. Het doel van Willem II werd toen verdedigd door Robbin Ruiter.

Go Ahead Eagles krijgt Spaanse linksback op proef

10.48 uur: Go Ahead Eagles krijgt vanaf vrijdag een Spaanse linksback op proef. Het gaat om de 24-jarige Endika Irigoyen, die onder contract staat bij de Spaanse club Osasuna.

Irigoyen krijgt twee weken om zich te bewijzen in Deventer; hij blijft in principe tot 2 september.

De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Osasuna en debuteerde er in 2018 in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij in het tweede elftal.

Go Ahead begon het seizoen in de Eredivisie vorige week met een 1-0-nederlaag tegen sc Heerenveen.

DINSDAG 17 AUGUSTUS

FC Emmen huurt Kharchouch van Sparta

14.15 uur: FC Emmen heeft zich versterkt met Reda Kharchouch. De 25-jarige spits wordt door de naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde club gehuurd van Sparta Rotterdam. Daar speelde hij vorig seizoen negentien Eredivisie-wedstrijden, waarin hij twee keer trefzeker was.

Kharchouch werd door Sparta opgehaald bij Telstar, zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af. De Rotterdammers hebben een optie om de verbintenis met een seizoen te verlengen.

Tammy Abraham verruilt Chelsea voor AS Roma

12.38 uur: Tammy Abraham verruilt Chelsea voor AS Roma. De 23-jarige spits heeft een contract voor vijf seizoenen in de hoofdstad van Italië ondertekend.

AS Roma betaalt 40 miljoen euro voor de aanvaller die de opleiding van Chelsea doorliep. In de verbintenis is vastgelegd dat de club uit Londen de spits kan terugkopen. Verschillende media melden dat Chelsea dan 80 miljoen euro moet betalen.

Abraham had niet veel uitzicht meer op speeltijd bij Chelsea, dat afgelopen week Romelu Lukaku van Internazionale overnam.

Pikante terugkeer van Wellenreuther bij Willem II

09.20 uur: Timon Wellenreuther keert op huurbasis terug bij Willem II, de club waar hij in het verleden al eens drie jaar onder de lat stond. De Tilburgse club bereikte met Anderlecht een akkoord over de Duitse doelman, die in de loop van de ochtend gekeurd wordt.

Vorige zomer vertrok hij op een pikante manier uit Tilburg. Bij het ingaan van zijn derde seizoen bij Willem II maakte Wellenreuther kenbaar dat hij niet over contractverlenging wilde praten om zijn aflopende overeenkomst te kunnen verzilveren. Hij verzuimde echter om zijn aflopende contract formeel voor 15 mei op te zeggen. Daarmee was zijn overeenkomst met de Tilburgse club automatisch met een jaar tegen dezelfde voorwaarden verlengd.

Willem II besloot een vergoedingssom te vragen. Om die reden ging een verhuizing naar Union Berlin niet door. Met zijn vader, die vroegere voorzitter van Karlsruhe, en zijn zaakwaarnemer voerde de keeper overleg met Willem II. Uiteindelijk bood Anderlecht uitkomst. De Belgische club toonde zich bereid een afkoopsom van een ton op tafel te leggen.

Het uitstapje naar Brussel werd geen succes. Hij begon als tweede keeper achter Hendrik van Crombrugge. Die raakte geblesseerd. Hij keepte een aantal wedstrijden maar werd door de 18-jarige Bart Verbruggen verdrongen.

Willem II ziet in Wellenreuther de ideale vervanger voor de teleurstellende Robbin Ruiter, die vorig seizoen voor twee ton van PSV werd gehaald. Ook Jorn Brondeel is volgens de Tilburgse club niet geschikt als basiskeeper. Dat Wellenreuther de club kent en al eens succesvol samenwerkte met keeperstrainer Harald Wapenaar leidde tot het huren van de doelman. De voormalig Duits jeugdinternational werd door Willem II bij Schalke 04 opgepikt.

MAANDAG 16 AUGUSTUS

Liverpool leent verdediger Davies uit aan Sheffield United

23.34 uur: Liverpool verhuurt verdediger Ben Davies voor de rest van het seizoen aan Sheffield United. De 26-jarige Davies werd afgelopen februari overgenomen van Preston North End, maar kan met alle herstelde spelers in de defensie van de ploeg van coach Jürgen Klopp niet op veel speeltijd rekenen.

Davies kon na zijn overstap naar Liverpool vorig seizoen geen plaats in het eerste elftal veroveren. Hij kwam twee keer uit voor Liverpool in de oefenwedstrijden voorafgaand aan het nieuwe seizoen. De rest van het seizoen speelt hij voor Sheffield United, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League.

Belgische spits Michy Batshuayi lonkt naar de ’Zwarte Adelaars’

23.30 uur: Chelsea-aanvaller Michy Batshuayi heeft een duidelijke hint gegeven voor een transfer naar het Turkse Besiktas. Hij plaatste op Twitter een foto van een adelaar, en de bijnaam van Besiktas luidt ’de Zwarte Adelaars’.

Volgens diverse media verhuist Batshuayi op huurbasis naar Besiktas. De 27-jarige international zal eerst in Londen nog zijn aflopende contract verlengen tot medio 2023 om daarna aan de Turkse club te worden uitgeleend.

Batshuayi is al sinds 2016 eigendom van Chelsea, maar hij heeft bij de Engelse topclub nooit echt kunnen doorbreken. Hij was eerder al uitgeleend aan Borussia Dortmund, Valencia en Crystal Palace.

Cambuur huurt Hongaarse aanvaller Kiss voor één seizoen

19.31 uur: SC Cambuur huurt de Hongaarse jeugdinternational Tamas Kiss voor de rest van het seizoen van het Hongaarse Puskas FC. De 20-jarige Kiss kwam dit seizoen al vier keer in actie in de kwalificatie voor de Conference League en twee keer in de Hongaarse competitie. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al 122 officiële wedstrijden gespeeld en kwam daarin tot 14 doelpunten.

„Tamas is een speler die we al langer in het vizier hebben, maar waarbij zijn club eerst de kwalificatie van de Conference League wilde afwachten”, zegt financieel en technisch directeur Gerald van den Belt. „Het is mooi dat we een speler aan onze selectie kunnen toevoegen met snelheid en diepgang, maar ook iemand die hier graag wil spelen en over de juiste mentaliteit beschikt.” Cambuur begon het seizoen in de Eredivisie afgelopen zondag met een 2-1 nederlaag tegen FC Groningen. Zaterdag spelen de Friezen uit bij PSV.

Willem II aast op doelman Timon Wellenreuther

16.07 uur: Willem II is druk doende om Timon Wellenreuther terug te halen naar Tilburg. De Brabantse club is in gesprek met Anderlecht over het huren van de Duitser, die twee jaar geleden transfervrij de overstap maakte naar Brussel, maar inmiddels op een zijspoor terecht is gekomen bij de Belgische topclub.

Het Laatste Nieuws meldt dat een overgang aanstaande is. Willem II heeft sinds het vertrek van Wellenreuther geen stabiele situatie meer gehad onder de lat. In het vorige seizoen met degradatievoetbal verdedigden voor de winterstop Robbin Ruiter, die niet aan de verwachtingen voldeed, en Jorn Brondeel het doel.

In de tweede seizoenshelft stond de van Manchester City gehuurde Aro Muric onder de lat. In de voorbereiding op het huidige seizoen heroverde Ruiter zijn plek onder de lat, maar bij de competitie-aftrap tegen Feyenoord maakte hij geen sterke indruk.

Diego Costa zet voetballoopbaan voort in Brazilië

09.55 uur: Aanvaller Diego Costa heeft een contract ondertekend bij het Braziliaanse Atlético Mineiro. De Spaanse aanvaller, Braziliaan van origine, zat sinds december zonder club nadat zijn contract bij Atlético Madrid op eigen verzoek was ontbonden.

Costa (32) rondde daarmee zijn tweede periode bij de club uit de Spaanse hoofdstad af nadat hij eerder in de jaren tussen 2012 en 2014 bijzonder succesvol was geweest voor Atlético. In het seizoen 2013-14 hielp hij met 27 doelpunten de club aan de landstitel, terwijl ook de finale van de Champions League werd bereikt. Daarin was stadgenoot Real Madrid na verlenging te sterk.

Costa vertrok daarna naar Chelsea, waarmee hij twee keer landskampioen in Engeland werd. In januari 2018 keerde hij terug in Madrid, maar blessures hielden hem veelvuldig aan de kant. Hij kwam sinds 2014 ook regelmatig uit voor de Spaanse nationale ploeg.