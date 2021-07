Hockeyers sluiten groepsfase af met nederlaag tegen Duitsers

Niklas Wellen nam na 10 minuten met een tip-in het eerste doelpunt voor zijn rekening en Constantin Staib maakte er in de 41e minuut 2-0 van. 7 minuten voor tijd zette Timm Herzbruch de Duitsers met een backhand zelfs op 3-0. Vlak voor tijd deed Jeroen Hertzberger nog iets terug, waardoor de uitslag nog iets draaglijker werd.

Eerder in de poulefase had Oranje al verloren van België (1-3) en tegen Groot-Brittannië werd het 2-2. Zuid-Afrika (5-3) en Canada (4-2) werden wel verslagen.

Op het moment dat het duel tussen Nederland en Duitsland was afgelopen, kon de eindstand in de groep nog niet worden opgemaakt. Op het andere veld treden de Belgen en Britten tegen elkaar aan en dat duel is een half uur later begonnen.