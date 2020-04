Feyenoord na KNVB-oordeel: ’Niks is nog zeker’

„Uiteindelijk gaat de UEFA hier over en zal, net als voor alle andere Europese tickets, uiterlijk 27 mei beslissen. Niks is dus nog zeker”, benadrukt algemeen directeur Mark Koevermans.

„Het zou voor Feyenoord natuurlijk goed zijn als dit uiteindelijk ook de uitkomst is. Europese wedstrijden spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van onze spelers en voor de uitstraling en de financiën van de club. Aan de andere kant blijft het ontzettend jammer dat we de competitie zo moeten beëindigen.”

"We zaten in geweldige flow, zal me altijd blijven afvragen wat er nog mogelijk was geweest"

Koevermans: „We zaten in zo’n geweldige flow, dat ik me in elk geval altijd zal blijven afvragen wat er nog mogelijk was geweest als we de competitie gewoon hadden kunnen afmaken. En dat we de bekerfinale niet kunnen spelen is al net zo zuur. Uiteindelijk voetballen we om prijzen te winnen en daar waren we weer heel dichtbij. ”

Feyenoord klom onder Dick Advocaat op van de 12e naar de 3e plaats in de Eredivisie. Ⓒ RENE BOUWMAN

Promotie/degradatie

Met de promotie/degradatie-regeling heeft Feyenoord zich niet echt bemoeid. „Het is niet onze rol om te beslissen over het lot van een collega-club. Vandaar dat we ons daar net als veel andere clubs hebben onthouden van stemmen.”

Algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB. Ⓒ ANP

Startpremie afstaan

De KNVB wil snel om de tafel met Feyenoord en de andere clubs die volgend seizoen aan de Champions League en Europa League deelnemen.

Als het aan de bond ligt, dan hebben Ajax, AZ, PSV, Feyenoord en Willem II de morele verplichting om 25 procent van hun startpremie af te staan aan de overige clubs in het betaalde voetbal.

Bekijk ook: ADO en RKC blijven behouden voor Eredivisie

Het is maar zeer de vraag of de vijf deelnemers aan de Champions League en Europa League akkoord gaan met het voorstel van de KNVB. Ze lieten het verzoek tijdens de videocall onbeantwoord.

FC Utrecht

FC Utrecht is een van de clubs die zich zwaar benadeeld voelen door de KNVB. De club stapt naar de rechter. FC Utrecht grijpt overal naast, terwijl het zich voor de bekerfinale had geplaatst en zesde stond, op slechts drie punten van Willem II dat een duel meer gespeeld had.