Prachtige zege Bent Viscaal in Formule 3

Viscaal raakte in de laatste ronde verwikkeld in een sensationeel gevecht met Lirim Zendeli, die de hele sprintrace aan de leiding had gereden. De Nederlander haalde de Duitser in, maar die gaf zich niet zomaar gewonnen en pakte de eerste positie terug. In de laatste bocht trok Viscaal toch aan het langste eind in een prachtig, fair gevecht.

De andere coureur van het Nederlandse MP Motorsport, Richard Verschoor, eindigde als achttiende. Viscaal nam met zijn zege ook revanche op de sprintrace van drie weken terug in Hongarije. Toen reed hij in de regen een geweldige wedstrijd en kwam hij ook als eerste over de streep, maar viel hij door twee uitgedeelde straffen ver terug.