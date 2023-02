Uitblinkende Rashford gidst United en Ten Hag naar nieuwe zege

Rashford vierde zijn dertiende en veertiende competitietreffer. De snelle spits heeft dit seizoen in alle competities al 24 keer gescoord. De ingevallen Jadon Sancho bekroonde een prachtige aanval met de 3-0. Wout Weghorst speelde de hele wedstrijd voor United. Ten Hag hield Tyrell Malacia op de bank. Manchester United had vaker kunnen scoren. Diogo Dalot miste voor open doel en Lisandro Martínez kopte op de lat.

United heeft de tweede plaats van de Premier League in zicht gekregen. Manchester City heeft na het gelijkspel bij Nottingham Forest (1-1) nog maar 3 punten meer. Arsenal staat weer alleen aan kop. De lijstaanvoerder heeft een voorsprong van 2 punten op City en bovendien een duel minder gespeeld. Arsenal won zaterdag pas in blessuretijd bij Aston Villa (4-2). Na 90 minuten was de stand nog 2-2.

Spurs dankzij zege op West Ham naar felbegeerde vierde plaats

Tottenham Hotspur is dankzij een thuiszege op West Ham United (2-0) gestegen naar de felbegeerde vierde plaats in de Premier League. Die geeft aan het einde van het seizoen recht op plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. De voorsprong op nummer 5 Newcastle United is nu 1 punt, maar de club uit het noorden van Engeland heeft nog een duel tegoed.

De Spurs moesten het weer doen zonder trainer Antonio Conte. De Italiaan bleek deze week nog niet voldoende hersteld van een operatie en moet daardoor even rust nemen. Daardoor heeft Cristian Stellini voorlopig de leiding over de Londense club.

Emerson Royal opende 10 minuten na rust de score voor de thuisploeg, die in grote delen van de wedstrijd het overwicht had. De Braziliaan rondde rustig af na een breedtepass van Ben Davies. Invaller Son Heung-min verdubbelde 20 minuten voor tijd de voorsprong. Spits Harry Kane bewees zichzelf als aanspeelpunt en zette de invaller vrij voor de doelman. Arnaut Danjuma bleef de hele wedstrijd op de bank.