De absurde achtbaan van Jumbo-Visma

Sluit Primoz Roglic het seizoen af met de eindzege in de Vuelta? Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Historisch is het wielerjaar van Jumbo-Visma om verschillende redenen. Sinds de hervatting na de coronapauze heeft het team bijna in elke koers waar het startte meegedaan om de overwinning. En in meerdere gevallen werd er zelfs gezegevierd, zoals in de twee wielermonumenten Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik. Ook ging de Nederlandse topploeg de afgelopen maanden door diepe dalen. Er was het drama rond Dylan Groenewegen, de Tour die op de laatste dag werd verloren en de ’eigen’ coronacrisis in de Giro.