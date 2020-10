Pierre Gasly rijdt ook in 2021 voor AlphaTauri

De Fransman (24) schreef dit jaar geschiedenis met zijn zege in Monza. Gasly reed ook in 2018 voor het team, dat toen nog Toro Rosso heette. Hij werd beloond met promotie naar topteam Red Bull Racing als opvolger van Daniel Ricciardo.

Aan de zijde van Max Verstappen zakte Gasly door het ijs en werd hij al halverwege 2019 vervangen door Alexander Albon. Terug bij AlphaTauri herpakte Gasly zich. Hij stond vorig jaar in Brazilië ook al op het podium.

Van een terugkeer bij Red Bull Racing is voorlopig dus geen sprake. Teambaas Christian Horner vertelde afgelopen weekeinde in Portugal al dat Gasly het goed naar zijn zin heeft bij AlphaTauri en daar, met minder druk op zijn schouders, voorlopig ook beter op zijn plek is.

Wie Gasly’s teamgenoot wordt bij AlphaTauri in 2021 is interessanter. Of de renstal doorgaat met Daniil Kvyat is nog zeer de vraag. Ondertussen klopt Formule 2-coureur Yuki Tsunoda op de deur. Een optie is ook dat Albon wordt ‘teruggezet’, nu ook de Britse Thai niet presteert bij Red Bull Racing.