‘Erik ten Hag kan zomaar coach van Manchester United worden’

De WK-kwalificatie is binnen, maar gaat Oranje daar hoge ogen gooien? Driessen denkt van niet. Hij denkt wél dat bondscoach Louis van Gaal zal overstappen op het 5-3-2 systeem.

Dan de strafzaak rond Quincy Promes. De aanvaller wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor poging doodslag, vanwege een messteek. Hakim Ziyech is overtuigd van zijn onschuld, en plaatste een steunbetuiging op Instagram. Driessen noemt het ‘niet slim’. Kapteijns gaat in op een andere heftige zaak: de aanrijding waarbij een 4-jarige jongen om het leven kwam. Heracles-voetballer Rai Vloet zat in de auto, en vermoedelijk onder invloed achter het stuur.

Verder in Kick-off: Giovanni van Bronckhorst naar Rangers FC, de blessuregolf bij PSV en de het corona-avontuur van Oranje onder 19 in Israël.

