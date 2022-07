Premium Het beste van De Telegraaf

Voorgangers van Steven Bergwijn: deze PSV’ers werden ook Ajacied

AMSTERDAM - Waar PSV in het verleden veel succes heeft gehad met spelers die eerder voor Ajax hadden gespeeld (onder anderen Wim Kieft, Ronald Koeman, Gerald Vanenburg, Sören Lerby en Wim Jonk), is dat andersom veel minder het geval geweest. De nieuwe recordaankoop Steven Bergwijn, die voor 32,5 miljoen euro wordt overgenomen van Tottenham Hotspur, moet daar verandering in gaan brengen. De Almeerder maakte eerder furore namens PSV, nadat hij op dertienjarige leeftijd de academie van Ajax verruilde voor die van de Eindhovenaren. De meeste van zijn zestien voorgangers, die al dan niet via een omweg van PSV naar Ajax gingen, hebben geen onvergetelijke indruk achtergelaten in Amsterdam. Een overzicht.