Kromo: ’Misschien hadden we een man moeten inzetten’

Ranomi Kromowidjojo (archiefbeeld): „Misschien hadden we vandaag een man moeten inzetten.” Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - En zo tekende zich, aan de rand van een zwembad in de Zuid-Koreaanse stad Gwangju, het even onvermijdelijke als definitieve einde van een tijdperk af. Voor de eerste maal sinds 2005 slaagden de Nederlandse zwemsters op de 4 x 100 meter vrije slag, in hun gloriejaren alom bejubeld als Golden Girls, er op een wereldkampioenschap langebaan niet in het erepodium te betreden.