Dumoulin kiest voor aanval in Dauphiné

Het duo had aan de finish een kleine voorsprong op een groep met favorieten, onder wie Chris Froome, Thibaut Pinot en Nairo Quintana. De Deen Jakob Fuglsang eindigde als derde. Wout Poels kwam op de negende plaats als beste Nederlander over de finish.

Teuns nam de leiderstrui over van de Noor Edvald Boasson Hagen.

Tom Dumoulin was mee in de vroege vluchtgroep en wilde in de rit over 180 kilometer met acht gecategoriseerde bergjes duidelijk zijn conditie testen. De kopman van Team Sunweb rijdt in Frankrijk zijn eerste koers na zijn mislukte Giro d'Italia. Hij zag de ontsnapping op 35 kilometer van de finish stranden en verloor daarna veel tijd op de klassementsrenners.

