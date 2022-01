Etappe Dakar Rally voor motoren en quads afgekapt door onbegaanbaar parcours

Daarmee was het een voortzetting van de gebeurtenissen op donderdag. Toen reden de auto's en trucks over hetzelfde parcours, die al flink te lijden had gehad van hevige regenval.

De organisatie maakt de uitslag van de zesde etappe nu op op basis van de doorkomst van de deelnemers na 101 kilometer. De klassementsproef zou over 404 kilometer gaan. Zaterdag staat een rustdag in de Dakar Rally op het programma. De befaamde woestijnrally gaat over twaalf etappes, met de finish volgende week vrijdag in Djedda.

Eerste zege Terranova in zeven jaar

Bij de auto’s ging de etappe wel gewoon door. Daar won het eerst in zeven jaar de Argentijnse coureur Orlando Terranova een etappe in de Dakar Rally. De 42-jarige Terranova schreef bij de auto's de zesde etappe op zijn naam. De klassementsproef rond Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, ging over ruim 400 kilometer.

Terranova boekte in 2015 vier etappezeges in de Dakar Rally, maar daarna wilde het niet meer lukken voor de Argentijn. Hij was vrijdag in het Saudische zand ruim een minuut sneller dan de Zweed Mattias Ekström. Bernhard ten Brinke eindigde op de zesde plaats, met ruim 4 minuten achterstand op Terranova.

Klassementsleider Nasser Al-Attiyah kwam weliswaar niet verder dan de tiende plaats in de daguitslag, maar hij zag zijn concurrent Sébastien Loeb veel tijd verspelen. De Fransman zakte naar de derde plek in het klassement met nu ruim 50 minuten achterstand op Al-Attiyah. Yazeed Al-Rajhi uit Saudi-Arabië nam de tweede plaats over van Loeb, met 6 seconden verschil. De broers Tom en Tim Coronel zijn in het klassement de beste Nederlanders, op plek zestien, op bijna 3 uur van Al-Attiyah.

Bij de trucks boekte de Rus Andrej Karginov zijn derde overwinning in deze rally. De Kamaz-trucker was net iets sneller dan zijn land- en teamgenoten Dmitri Sotnikov (tweede) en Edoeard Nikolajev (derde). Sotnikov gaat de rustdag in als leider van het klassement, met 10.29 minuten voorsprong op Nikolajev. Janus van Kasteren (Team De Rooy) staat op de vierde plaats. Hij heeft ruim een uur achterstand.