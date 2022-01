Etappe Dakar Rally voor motoren en quads afgekapt vanwege onbegaanbaar parcours

Daarmee was het een voortzetting van de gebeurtenissen op donderdag. Toen reden de auto's en trucks over hetzelfde parcours, die al flink te lijden had gehad van hevige regenval.

De organisatie maakt de uitslag van de zesde etappe nu op op basis van de doorkomst van de deelnemers na 101 kilometer. De klassementsproef zou over 404 kilometer gaan. Zaterdag staat een rustdag in de Dakar Rally op het programma. De befaamde woestijnrally gaat over twaalf etappes, met de finish volgende week vrijdag in Djedda.