Matthijs de Ligt begint met nieuwe status aan het seizoen met Bayern München

Negentien jaar en 186 dagen oud was hij, toen Matthijs de Ligt voor het eerst de aanvoerdersband droeg in het betaald voetbal. Erik ten Hag maakte van hem de jongste aanvoerder in de clubhistorie van Ajax. De geboren leider droeg de band eenmaal bij het Nederlands elftal en heeft zich nu ook bij Bayern München in de kijker gespeeld als captain.

Matthijs de Ligt droeg de aanvoerdersband tegen AS Monaco. Ⓒ ANP/HH