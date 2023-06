Premium Het beste van De Telegraaf

’De belangrijkste man achter dit succes is Marc Overmars’ Antwerp-trainer Mark van Bommel na krankzinnige ontknoping: ’Voor Mino Raiola’

Mark van Bommel gaat compleet uit zijn dak nadat Royal Antwerp FC op een onbeschrijfelijke manier de beste van België is geworden. De geschorste Calvin Stengs (derde van links op de foto) viert het feest uitbundig mee. Ⓒ Isosport

GENK - Mark van Bommel is er tijdens de krankzinnige ontknoping van de Belgische competitie in geslaagd om voetbalgeschiedenis te schrijven. In de rug gedekt door directeur voetbalzaken Marc Overmars bezorgde de Nederlandse coach het roemruchte Royal Antwerp FC de eerste landstitel sinds 1957. Het zondagsschot van Toby Alderweireld in de 94e minuut bij Racing Genk (2-2) betekende ook dat Antwerp na Union, Anderlecht en Cercle en Club Brugge pas de vijfde Belgische club ooit is die de dubbel pakt. „Dit kampioenschap is voor Mino Raiola”, droeg hij zijn tweede prijs van het seizoen op aan zijn veel te vroeg overleden zaakwaarnemer.