PSV door het oog van de naald bij Go Ahead Eagles

Zonder de geblesseerde Mario Götze en Ibrahim Sangaré, maar mét Noni Madueke en Van Ginkel aan de aftrap, begon trainer Schmidt aan het karwei in Deventer. Eagles-trainer Kees van Wonderen had - met in de wetenschap dat arbiter Bas Nijhuis floot - zijn spelers ingeprent om fel het duel aan te gaan en kort te zitten. De Eindhovenaren hadden hier in de beginfase duidelijk moeite mee en dat leverde ook al een eerste kansje op, maar de inzet ging over.

En de kansen moet je wel benutten tegen topclubs, want nadat eerder al een inzet van Cody Gakpo net voorlangs ging, was het in de 15e minuut wel raak. Eran Zahavi vond met een fraai balletje Gakpo en die schoot knap raak: 0-1.

Cody Gakpo viert de 0-1. Ⓒ ANP Pro Shots

Het duel ging in een hoog tempo heen en weer, met kansen aan beide zijdes. Zo had Marc Cardona de thuisclub in vrije positie langszij kunnen schieten, maar zijn inzet ging nét naast het doel van keeper Joël Drommel.

Go Ahead verstopte zich allerminst tegen de topclub uit Eindhoven en verdiende op dat moment meer dan de kleine achterstand. Vlak voor rust had Gakpo wel de 0-2 kunnen maken, maar doelman Warner Hahn wist zijn vingertoppen tegen zijn inzet te krijgen.

Grote wisseltruc Schmidt

Na de theepauze begon de grote wisseltruc van Schmidt weer. Philipp Max en Zahavi bleven achter, Armando Obispo en Jordan Teze kwamen. Het hielp allemaal niet. Tien minuten na rust mislukte de buitenspelval door verkeerd stappen van Teze. Inigo Cordoba was weg en schoot de bal vanaf bijna de achterlijn achter Drommel, die niet goed stond opgesteld: 1-1.

Inigo Cordoba scoort uit een moeilijke hoek de1-1. Ⓒ ANP Pro Shots

Eagles-spits Cardona had vlak hierna zelfs een uitstekende kans op de 2-1, maar Drommel stond nu wel goed opgesteld. Ook de in de basis begonnen Ritsu Doan moest het veld ruimen. Carlos Vinicius was zijn vervanger.

Niet veel later werd ook Thomas eruitgehaald door Schmidt voor Davy Pröpper en greep Madueke naar zijn hamstring. De Duitse oefenmeester moest in de 69e minuut gedwongen zijn laatste wissel toepassen. Yorbe Vertessen kwam voor de Britse vleugelspeler. De ingevallen Belg kreeg in de 78e minuut de beste kans voor PSV na de gelijkmaker, maar de poging ging pal over de lat.

PSV ging op jacht naar de winst, maar echt druk kregen ze er niet op. Een verdiende zege zou het ook allerminst zijn. Toch kwam die er wel. Gakpo trapte in de 86e minuut een corner precies op het hoofd van aanvoerder Van Ginkel: 1-2. Daarmee redde hij niet alleen zijn elftal, maar ook trainer Schmidt van nog meer kritiek op zijn wisselbeleid, want Drommel stopte in de 95e minuut een grote kans voor de Eagles nog op de 2-2.

Van Ginkel blij met zege na matig duel van PSV

PSV kon wel een succesje gebruiken na de nederlaag van zondag voor eigen publiek tegen Feyenoord (0-4). „Het was weer niet top vandaag”, erkende Van Ginkel voor de camera van ESPN. „Maar je wint de wedstrijd. Soms heb je van die duels die over de streep getrokken moeten worden. Het was niet top, maar ik ben blij met de overwinning.”

Van Ginkel sloot zijn ogen niet voor het matige spel van PSV. „We waren slecht aan de bal”, zei hij. „We gaven heel veel foute ballen. In de tweede helft stonden we beter, in de omschakeling konden we gevaarlijk worden. Je moet nooit opgeven. Soms valt de bal goed en dan win je. Dat is de afgelopen jaren wel vaker gebeurd.”