Herbeleef hier de uitschakeling van PSV in de Champions League

PSV was een week eerder in eigen stadion nog met 3-2 te sterk voor die club, maar Basel gaat een ronde verder omdat zij meer doelpunten hebben gemaakt in de uitwedstrijd.

De Nederlandse spits Ricky van Wolfswinkel maakte halverwege de tweede helft het beslissende doelpunt (2-1). Basel was vroeg in de eerste helft al voor een eerste keer op voorsprong gekomen, via een vrije trap van Eray Cömert.

De Portugees Bruma maakte in de 23e minuut met een doelpunt met zijn hoofd gelijk.

