Live: Komt PSV dichter bij groepsfase Champions League?

Mark van Bommel Ⓒ Hollandse Hoogte

BASEL - PSV begint de uitwedstrijd tegen FC Basel in de tweede kwalificatieronde van de Champions League met dezelfde elf spelers als vorige week in Eindhoven. Het elftal van trainer Mark van Bommel stelde toen in de slotfase de zege veilig: 3-2. Volg hier het duel live via onze tweets.