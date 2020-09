’Lionel Messi meldt zich maandag weer bij FC Barcelona’

Zaterdagmorgen ontbrak Messi nog op het Joan Gamper-complex waar een training op het programma stond onder leiding van de nieuwe trainer Ronald Koeman. Volgens de Spaanse pers moest de Argentijnse superster eerst nog een coronatest ondergaan. Zondag wordt er niet getraind.

Messi dacht op basis van een clausule in zijn contract transfervrij te kunnen vertrekken naar een andere club. Manchester City, Paris Saint-Germain en Internazionale werden genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers. Barcelona bestreed echter de rechtsgeldigheid van de clausule, die in juni al verlopen zou zijn.

Messi is teleurgesteld in de clubleiding. „Ik dacht en was er zeker van dat ik vrij was om te vertrekken. De voorzitter zei altijd dat ik aan het einde van het seizoen kon beslissen of ik bleef of niet. Nu klampen ze zich vast aan het feit dat ik het niet voor 10 juni heb laten weten. Maar toen zaten we, vanwege het coronavirus, nog midden in het seizoen.”

Het was voor de Zuid-Amerikaanse spelmaker, zes keer verkozen tot beste voetballer van de wereld, geen optie naar de rechter te stappen. „Dat zou ik nooit doen. Dit is de club waar ik van houd. Een club die me alles heeft gegeven sinds ik hier ben. Het is de club van mijn leven.”