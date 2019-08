Racewereld in rouw na overlijden Hubert

„Voor iedereen die deze sport met plezier bekijkt en maar ook een seconde denkt dat wat wij doen veilig is, jullie zitten er volledig naast”, vertelt Formule 1-coureur Lewis Hamilton op Instagram. „Alle coureurs zetten hun leven op het spel als zij het circuit op gaan. Mensen moeten dit serieus appreciëren, omdat dit niet genoeg wordt gedaan. Dit geldt niet voor de fans, of mensen die werkzaam zijn in deze sport”, gaat Hamilton verder. „Anthoine is een held, voor alle risico’s die hij nam om zijn dromen na te streven. Ik ben enorm verdrietig dat dit is gebeurd. Laten we hem voor altijd in onze gedachten houden. Rust in vrede.”

Esteban Ocon kende Hubert al van kinds af aan. „Ik kan het niet geloven”, zegt de 22-jarige Fransman. „We hadden dezelfde leeftijd en begonnen op hetzelfde moment met racen. Jaren vochten wij zij aan zij op het circuit. Al mijn steun gaat uit naar zijn familie.”

Max Verstappen is ook hard geraakt door het tragische ongeval van Hubert. „Ik ben volledig in shock”, zegt de Nederlander. „Vreselijk. Mij gedachten gaan uit naar hem en zijn familie, vrienden, team en iedereen die hem lief heeft.”

Nyck de Vries zag het allemaal vanuit zijn achteruitkijkspiegel gebeuren. De Nederlander reed voorop, toen achter hem de crash plaatsvond. „Ik kan hiet niet geloven. Ik heb er geen woorden voor. Rust zacht Anthoine, mijn vriend.”