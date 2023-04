Iga Swiatek: ’Situatie rond Russische sporters verwarrend’

De tennissers mogen sinds vorig jaar al onder neutrale vlag deelnemen aan de internationale toernooien. Maar Swiatek vindt dat ingewikkeld omdat het nog steeds oorlog is in Oekraïne. „In het begin van de oorlog waren de sporters alleen in de tennissport welkom. Maar nu worden het er steeds meer. Dat is behoorlijk verwarrend, want ik heb niet het gevoel dat er iets is veranderd in Oekraïne. De steden worden nog steeds aangevallen. Veel Oekraïense sporters vechten in de oorlog en komen om het leven. Het is hartverscheurend.”

Swiatek heeft al eerder haar steun uitgesproken aan Oekraïne. Ze draagt tijdens de wedstrijden een Oekraïense vlag op haar pet. Ze noemde het een gemiste kans van de tenniswereld om een sterk signaal af te geven aan Moskou door Russen en Wit-Russen bij de tenniswedstrijden te weren.

De Poolse bereikte donderdag ten koste van de Chinese Zheng Qinwen de kwartfinales in Stuttgart.