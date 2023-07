Manchester United wenst Van der Sar liefde en kracht

Ajax geeft een update over de situatie van de voormalig keeper en algemeen directeur. ,,Zijn toestand is stabiel.” Ook de Amsterdamse club wenst Van der Sar heel veel sterkte. ,,Iedereen binnen Ajax wenst Edwin een spoedig herstel. We denken aan je.”

Veel internationale media besteden ook uitgebreid aandacht aan Van der Sar. Vooral in Engeland en Italië wordt meegeleefd met de man die doelman was bij Manchester United en Fulham in de Premier League en bij Juventus in de Serie A. Maar ook bij het Duitse Bild staat het nieuws prominent op de site.

Daily Mirror Ⓒ Screenshot Daily Mirror

De grote sportzender Sky Sports onderbrak zelfs zijn uitzendingen om het nieuws rond Van der Sar te brengen. ’Breaking News’ stond groot in beeld, waardoor heel Engeland in recordtijd op de hoogte was van wat hem is overkomen in Kroatië. Het zorgt voor een ongekende stroom aan berichten van supporters van zijn vroegere clubs en van bekende oud-collega’s.

The Daily Mail pakte ook groots uit met het nieuws rondom Van der Sar.

Daily Mail Ⓒ Screenshot Daily Mail

Op de tweet van Ajax over Van der Sar stromen de steunbetuigingen ook binnen. Onder meer PSV, Feyenoord, AZ, Liverpool en de FIFA sturen mooie berichten naar de getroffen oud-doelman.

