Sven Kramer: ’Jumbo zit in zwaar weer, daar hoeven we onze ogen niet voor te sluiten’

Kramer beëindigde begin dit jaar na de Olympische Spelen in Beijing zijn schaatsloopbaan en werd eerder deze maand aangesteld als directeur business development bij Jumbo-Visma. „Jumbo zit in zwaar weer, daar hoeven we onze ogen niet voor te sluiten”, aldus Kramer, die zich in zijn nieuwe functie onder meer toelegt op het management en de zakelijke ondersteuning van de schaatsploeg. Ook zet de viervoudig olympisch kampioen zijn netwerk in voor de verdere commerciële groei van de organisatie.

Kramer dankte Jumbo-bestuurders Ton van Veen en Rogier Riemersma, die ondanks de onrust rond Van Eerd toch bij de presentatie aanwezig waren. „Het is belangrijk om verbinding te houden en het warme hart uit te dragen”, sprak Kramer.

Van Eerd werd vorige week zondag vrijgelaten, maar het Openbaar Ministerie beschouwt hem nog wel als verdachte. Hij besloot enkele dagen later om zijn functie als algemeen directeur van de supermarktketen voorlopig neer te leggen.

Orie

De zaak rond Van Eerd heeft volgens Jac Orie geen directe gevolgen voor de schaatsploeg van Jumbo-Visma. De trainer vreest niet voor het voortbestaan van zijn team.d. „Ons is namelijk voorgehouden dat dat niet hoeft. Het gaat om een privépersoon, niet om een concern”, aldus Orie. „Iedereen leeft mee met Jumbo en de familie. Het is een vervelende situatie. Het is te hopen dat ze er goed uitkomen.”

Binnen de schaatsploeg wordt veel gesproken over de zaak rond Van Eerd, maar het is volgens Orie ook weer geen heel groot thema. „Het is soms het gesprek bij de eettafel, maar daarna ebt het weg. Er moet ook weer gewoon getraind worden.”