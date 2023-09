RKC-trainer Henk Fraser maakte eerder slechte seizoenstart mee: ’Ik raak niet zo snel in paniek’

„De eerste helft was goed, maar na rust zakken we ver weg. Als ik zie hoe wij de goals weggeven dan is dat kinderlijk”, aldus doelman Etienne Vaessen. RKC, dat AZ en PSV al trof, heeft ook nog een zwaar programma voor de boeg met Vitesse-uit, FC Twente-thuis- en Ajax-thuis. Vaessen vindt het te vroeg om de situatie van RKC als zorgwekkend te betitelen. „We hebben twee goede seizoenen gehad en natuurlijk gaan er dan spelers weg. We zitten nu in de opbouw van een nieuw team. Mensen moet nu niet gaan roepen dat alles moet veranderen of dat de trainer eruit moet. De trainer maakt juist een goede indruk op mij en iedere jongen.”

RKC-trainer Henk Fraser heeft eerder meegemaakt dat hij met een team een loodzwaar programma kreeg voorgeschoteld vanaf de start van het seizoen. Drie seizoenen terug trof hij met Sparta in de eerste vijf wedstrijden met Ajax, AZ en Feyenoord de complete topdrie van het seizoen ervoor. „Toen hadden we drie punten na zeven wedstrijden, maar we werden dat seizoen achtste. Ik raak niet zo snel in paniek. Ook omdat ik zoiets al ervaren heb, maar het is wel duidelijk dat we het beter moeten gaan doen.”

RKC zag deze zomer vele belangrijke schakels vertrekken. Onder meer Vurnon Anita, Mats Seuntjens, Pelle Clement, Florian Jozefzoon en Saïd Bakari trokken in Waalwijk de deur achter zich dicht. „We zijn consistent in goed voetbal laten zien in delen van de wedstrijd, ook tegen goede tegenstanders, maar een wedstrijd wordt niet alleen beslist door goed voetbal. Er zijn momenten, die heel bepalend zijn in een wedstrijd. In de opbouw mag je niet zo’n risico nemen als er hoog druk wordt gezet. Dat leidt tot de tweede goal en daarmee was de wedstrijd beslist. Dit is een ploeg met potentie. We praten wel over Denilho Cleonise, die vorig jaar bij FC Twente weinig heeft gespeeld, David Min, die vorig seizoen bij Telstar speelde, Kevin Felida, die vorig jaar weinig heeft gespeeld. Dat zijn allemaal jongens die de potentie hebben om zich te ontwikkelen, maar we hebben een pittig programma en moeten tegelijkertijd dat proces doorlopen. Uitslagen hebben een invloed op de sfeer. Er zijn natuurlijk veel spelers vertrokken, maar daar hebben de mensen terecht geen boodschap aan en dat is terecht. Ik moet zorgen dat mijn ploeg sneller dan nu het geval is wedstrijden naar zich toe gaat trekken, de kansen beter gaat benutten, maar ook doelpunten gaat voorkomen. Zo simpel is het.”