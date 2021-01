Demi Schuurs verliest bij eerste optreden in 2021

De Limburgse ging zaterdag met haar Amerikaanse partner Nicole Melichar onderuit in de tweede ronde. De Russinnen Veronika Koedermetova en Anastasia Potapova hadden iets meer dan een uur nodig om het als derde geplaatste koppel te verslaan: 6-2 6-2.

Schuurs vond aan het einde van het afgelopen seizoen een nieuwe partner in Melichar. Het afgelopen jaar speelde ze voornamelijk samen met de Tsjechische Kveta Peschke. Samen wonnen ze het grote WTA-toernooi van Cincinnati, dat afgelopen najaar in New York plaatsvond.

Schuurs en Melichar hadden in Abu Dhabi een bye in de eerste ronde.