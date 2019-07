Levenslange schorsing om matchfixing

Hij moet ook een boete betalen van 50.000 Zwitserse francs, omgerekend ruim 45.000 euro. Kgotlele hielp in ruil voor geld matchfixers om internationale wedstrijden te beïnvloeden.

De FIFA startte vorig jaar een strafzaak. De bond kwam Kgotlele op het spoor tijdens het onderzoek naar Wilson Raj Perumal, een beruchte matchfixer uit Singapore. Perumal wist jarenlang het verloop van tientallen voetbalwedstrijden te beïnvloeden, bedoeld om op de gokmarkt veel geld mee op te halen.

Twee jaar geleden waarschuwde de KNVB de Nederlandse clubs nog voor Perumal, omdat de bond signalen had gekregen dat hij ook in Nederland spelers, clubs en zaakwaarnemers benaderde. De Aziaat is veelvuldig veroordeeld, maar ging desondanks door met zijn werk.