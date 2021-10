Premium Het beste van De Telegraaf

Opluchting bij Vitesse: club minder ver in de min dan gevreesd

Door Jeroen Kapteijns

ARNHEM - De financiële terugval van Vitesse in het coronaseizoen 2020/2021 blijkt minder groot te zijn geweest, dan waar vooraf voor werd gevreesd door algemeen directeur Pascal van Wijk. Uit de dinsdag gepresenteerde jaarcijfers blijkt dat Vitesse een negatief nettoresultaat heeft over het seizoen 2020/2021 van 6,8 miljoen euro. Dat is een achteruitgang ten opzichte van het jaar ervoor, toen Vitesse op een negatief resultaat van 4,3 miljoen afsloot. Maar Van Wijk is toch niet ontevreden over de uitkomst, omdat hij aanvankelijk vreesde voor een negatief resultaat dat nog 3 à 4 miljoen euro hoger uit zou vallen.