Donyell Malen bezorgt PSV zege in extremis tegen Omonia Nicosia

De bespiegelingen voorafgaand aan het duel waren mistig. De ploeg uit Eindhoven wordt al geteisterd door het coronavirus en hoorde een dag voor het duel dat Eran Zahavi en Jordan Teze niet welkom waren op Cyprus, omdat ze corona hadden gehad. Teze mocht toch last minute komen en stond dan ook in de basis.

PSV had het in de beginfase moeilijk met Omonia, de nummer 4 van Cypriotische competitie. De Eindhovenaren moesten met enige regelmaat terug om te verdedigen.

Ibrahim Sangare in actie voor PSV Ⓒ EPA

Noni Madueke kreeg echter de beste kans. De Britse aanvaller van PSV snelde langs enkele verdedigers, maar een ultieme sliding van Adam Lang voorkwam erger.

Wereldgoal

In de 29e minuut kwam de ploeg van Schmidt toch op achterstand, en hoe. Jordi Gomez zag Yvon Mvogo iets te ver voor zijn goal staan en nam een vrije trap - vanaf eigen helft - snel. De bal vloog prachtige over de keeper van PSV heen: 1-0. Of de bal helemaal stil lag bij het moment van trappen is de vraag, maar een wereldgoal was het zeker.

In de 40e minuut wisten de Eindhovenaren de stand weer gelijk te trekken.

Mo Ihattaren in een verbeten duel. Ⓒ BSR Agency

Donyell Malen kon - na een fraaie aanval - net op tijd zijn voet tegen de bal zetten, waardoor hij de gelijkmaker kon noteren. Een bijzondere treffer voor de Oranje-international.

Meteen na rust ontsnapte PSV aan een nieuwe achterstand. Ryan Thomas speelde de bal te kort terug op Mvogo, maar die redde op een inzet van Omonia. Daarna namen de Eindhovenaren het heft in handen, maar scoren lukte niet echt. De Cyprioten doken met man en macht voor elk schot. Zo was Mo Ihattaren er heel dicht bij.

Malen kreeg in minuut 84 een prima kans voor de 1-2, maar doelman Fabiano redde knap. Philipp Max schoot vlak hierna net naast. PSV deed zichzelf in de tweede helft wel te kort, door niet de tweede goal te maken. Ihattaren leek in de 91e minuut alsnog de winnende te maken, maar Fabiano leek in de slotfase niet meer te kloppen.

Leek, want daar was Malen in blessuretijd. De aanvaller maakte hem knap in de 92e minuut: 1-2. Een verdiende goal en zege voor PSV op Cyprus.

