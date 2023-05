Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Finaleplek AZ zou prestatie Feyenoord in ander perspectief zetten’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Met degradatie in de 31e speelronde kreeg FC Groningen de ultieme rekening gepresenteerd voor wanbeleid op trainers- en spelersvlak. Met de zevende begroting, zo’n 25 miljoen euro, van de Eredivisie. SC Cambuur degradeerde een dag eerder. Dat kan worden beschouwd als een van de naweeën van het wegvallen om gezondheidsredenen van trainer Henk de Jong. Zijn vervanger Sjors Ultee mocht de ploeg in de winter versterken, maar heeft er in Friesland niets van gebakken. Afwachten of hij het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie haalt. Dat Ultee na de degradatie opzichtig zijn straatje schoonveegde en overal de schuld legde en nergens de hand in eigen boezem stak, spreekt niet in het voordeel van deze snel gevallen kroonprins van het trainersgilde.