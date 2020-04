Foto’s: Epke Zonderland traint nu in verlaten fitnessruimte

Turner Epke Zonderland heeft inmidderls een voormalig fitnesscentrum in Heerenveen gevonden om daar zijn oefeningen te kunnen blijven doen. Daar traint hij met zijn coach Daniel Knibbeler.

Epke Zonderland traint samen met zijn coach Daniel Knibbeler in een voormalig fitnesscentrum in Heerenveen. Ⓒ ANP

Zonderland is niet de eerste sporter die op zoek moest naar een alternatieve trainingslocatie.

Sanne Wevers liet een tijdje terug samen met haar zus Lieke een 5 meter lange evenwichtsbalk in haar huis in Oldenzaal plaatsen. „Normaal sta ik 30 tot 35 uur in de turnhal en elke dag minstens twee uur op die balk. Dus ik overlegde: kan ik niet hier een balk krijgen? Nou, dat idee is in een paar dagen gewoon uitgevoerd. Echt fantastisch”, liet Wevers toen weten.

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal deed ook niet onder in creativiteit om te kunnen blijven zwemmen. De regerend olympisch kampioene op de 10 kilometer plaatste een klein opblaasbaar zwembad van een metertje of twee in haar achtertuin. Vastgeknopt aan een stevig touw lukte het Van Rouwendaal aardig om haar zwemslag te blijven bijhouden. Overigens wel steeds op dezelfde plek in het plastic pierenbadje.

