Anna van der Breggen grijpt leiding in tweede etappe Giro d’Italia

Premium Tour de France

De eerste week van de Tour is een compleet gekkenhuis

De eerste Tour-week zit er alweer op en er is heel veel om over na te kaarten. Voor de Nederlandse wielersupporter is het sensationele optreden van Mathieu van der Poel natuurlijk het absolute hoogtepunt. Dat hij tot grootse dingen in staat is, wisten we wel. Maar met de spectaculaire manier waarop ...