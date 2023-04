Barcelona eist het vertrek van de voorzitter van La Liga

Tebas zou een brief hebben geschreven aan het Spaanse Openbaar Ministerie, waarin hij bewijsmateriaal voor de beschuldigingen aanlevert. Volgens Barcelona zijn de bewijzen echter vals. Barcelona wil iedereen die probeert de club in diskrediet te brengen in deze zaak voor de rechter slepen.

Het Openbaar Ministerie klaagde Barcelona eerder aan voor betalingen aan een bedrijf dat in handen was van een voormalige official van de scheidsrechterscommissie in Spanje. De oud-voorzitters Josep Maria Bartomeu en Sandro Rosell zouden zich daarmee volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan omkoping. De betreffende arbiter is José Maria Enriquez Negreira. Het zou gaan om betalingen tussen 2001 en 2018 van in totaal 6,5 miljoen euro.