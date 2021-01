Dakar Rally: jubileumzege motorcrosser Joan Berreda

De Spaanse motorcrosser legde de 457 kilometer lange proef tussen Bisha en Wadi Ad-Dawasir als snelste af. De Honda-rijder klokte 4 uur en 17 minuten en 56 seconden op het parcours vol zandduinen. Hij was 3.55 sneller dan de Amerikaan Ricky Brabec, vorig jaar winnaar van de woestijnrally. De Chileen Pablo Quintanilla eindigde op 6.02 als derde.

Barreda, een ervaren deelnemer, boekte al zijn 25e dagsucces in Dakar. Hij nam ook de leiding in het algemeen klassement over van de Australiër Toby Price, de winnaar van de eerste etappe. Price verspeelde in de tweede klassementsproef meer dan een een half uur op Barreda en zakte weg in de stand. Brabec klom naar de tweede plaats met 6.23 achterstand op de nieuwe leider in het motorklassement.

Bekijk ook: Vlotte vijftigers zijn de baas in de Dakar Rally

Bernhard ten Brinke

Nasser Al-Attiyah won de etappe bij de auto’s. De Qatarees deed 4.03.13 over de woestijnproef in zijn Toyota. Hij was 2.35 minuten sneller dan Stéphane Peterhansel (Mini). De Fransman, bijgenaamd ’Monsieur Dakar’ vanwege zijn dertien eindzeges, nam wel de leiding over van de Spanjaard Carlos Sainz (Mini), die als derde eindigde in de etappe op 9.17 van Al-Attiyah.

Peterhansel reed het grootste deel van de proef aan de leiding, maar Al-Attiyah - die vanaf de tiende positie was vertrokken - wist zijn weg beter te vinden en passeerde de koploper na zo’n 300 kilometer.

Bernhard ten Brinke kwam tegen het einde van de proef sterk opzetten en hield daardoor de schade enigszins beperkt. De Achterhoeker noteerde in zijn Toyota de tiende tijd op ruim 20 minuten van de winnaar. In het algemeen klassement bezet Ten Brinke de negende plaats.