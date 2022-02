Chantal Blaak stopt toch niet en blijft ondanks kinderwens nog drie jaar fietsen

De 32-jarige Rotterdamse heeft al een mooie erelijst met naast de wereldtitel onder meer zeges in de Amstel Gold Race (2018), de Ronde van Vlaanderen (2020) en de Strade Bianche (2021). „In 2020 was ik zeker van mijn besluit dat ik halverwege dit jaar zou stoppen. Maar de situatie was anders: mijn man Lars had een burn-out. Dat was een lastige tijd, want ik wilde er voor hem zijn en tegelijkertijd ook zo goed mogelijk blijven trainen en koersen. Maar nu, bijna twee jaar later, is Lars weer volledig hersteld en ziet ons leven er weer ’normaal’ uit.”

"Als ik zwanger wordt, ga ik er even tussenuit"

Blaak merkte dat ze „nog niet klaar” was om te stoppen en meldde dat de ploegleiding. Daaruit vloeide een nieuwe contract voort, met één voorwaarde. Blaak hoopt over enige tijd zwanger te worden. „Dan ga ik er even tussenuit. Het team steunt me daarbij voor 100 procent.”

Amy Pieters

Al anderhalve maand heerst er onzekerheid over de vraag of en hoe wielrenster Amy Pieters herstelt van een zwaar trainingsongeval. Bij de teampresentatie van haar ploeg SD Worx kon sportief manager Danny Stam alleen maar zeggen dat alle rensters en begeleiders meeleven met Pieters, die in coma ligt, en haar familie en vrienden.

„Nieuws is er niet. De situatie is nog steeds stabiel, maar niet goed. Pas als ze bijkomt weten we meer”, vertelde Stam, al jaren aan het hoofd van de ploeg die eerder Boels-Dolmans heette. SD Worx boekte vorig jaar 33 overwinningen. Eén ervan was de nationale titel op de weg voor de 30-jarige Pieters, die op 23 december tijdens een training zwaar ten val kwam. Sindsdien ligt ze in coma. Ze is inmiddels verplaatst vanuit Spanje naar Nederland.

"De situatie van Amy Pieters is nog steeds stabiel, maar niet goed"

Het ongeval, gebeurd tijdens een training van de nationale selectie, heeft uiteraard zijn weerslag op de ploeg. „Voor iedereen is het een moeilijke tijd, maar met name natuurlijk voor haar ouders en vriend”, vertelde Stam. „Ik zou willen dat ik goed nieuws had, maar we kunnen er nu alleen maar het beste van hopen.”

Dichter bij elkaar

Het eerste trainingskamp van de ploeg na het ongeval bracht de groep dichter bij elkaar, merkte Stam. „Iedereen gaat er anders mee om en geeft het op zijn of haar manier een plaats. We willen er zo goed mogelijk zijn voor Amy en haar familie maar moeten tegelijkertijd door en blijven doen waar we goed in zijn. Ik denk dat Amy in haar hart ook wil dat we blijven doen wat we allemaal zo mooi vinden.”

De ploeg gaat verder zonder Anna van der Breggen, die als ploegleidster voortaan in de volgwagen plaatsneemt. Een gemis, dat door anderen zal moeten worden opgevangen, weet Stam. „Met Anna had je, zeker met een aankomst bergop, altijd de zekerheid dat er iemand meedoet om de overwinning. Het is nu aan de andere meiden om het af te maken. Ik vertrouw erop want we hebben gewoon een goede ploeg. Vorig jaar was alles nieuw met een nieuwe sponsor. Dan is het altijd spannend of je op het hoge niveau kan blijven dat je gewend was. Dat is gelukt, maar nu wil ik in juli kunnen zeggen dat we nog steeds op dat niveau meedoen.”

Daarvoor haalde het team onder meer de Belgische Lotte Kopecky en de Zwitserse Marlen Reusser.