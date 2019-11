Koplopers Keuken Kampioen Divisie morsen punten

NAC Breda had kunnen profiteren, maar deed dat niet. De nummer drie zag het duel met Go Ahead Eagles in 1-1 eindigen en blijft op drie punten van de leiders. NAC ging Jong Ajax voorbij op de ranglijst, mede omdat de Amsterdammers pas maandag spelen. Excelsior is vijfde, NEC volgt op een punt.

Telstar, dat Jong FC Utrecht versloeg (2-0), is de nieuwe leider in de strijd om de tweede periode.