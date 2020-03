Engelse en Belgische competitie op z’n vroegst begin mei

Voetbalbond FA maakte donderdag bekend dat alle wedstrijden tot en met 30 april, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, worden uitgesteld.

Engeland legde de competitie vorige week, als een van de laatste grote competities in Europa, stil.

Belgisch voetbal ook niet voor mei hervat

Ook de Belgische voetbalcompetitie wordt zeker niet voor 1 mei hervat. „Alle wedstrijden worden minstens tot en met 30 april uitgesteld”, zegt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). „De werkgroep buigt zich in de tussentijd ook over verschillende scenario’s met betrekking tot het verdere verloop van de competities. Dat hangt natuurlijk sterk af van hoe de situatie rond het coronavirus in België zich de komende weken ontwikkelt.”