Grandioze Remco Evenepoel zet peloton in hemd

De 21-jarige kopman van Deceuninck-Quick Step reed op meer dan 30 kilometer van de streep in de gietende regen weg uit een kopgroep van zes en finishte solo met meer dan twee minuten voorsprong. De Belg dubbelde zelfs het peloton op het lokale circuit.

Evenepoel treedt zo in de voetsporen van zijn landgenoot Rik Van Looy, de enige andere Belgische winnaar (’57 en ’58).

„De Coppa Bernocchi is normaal gezien niks voor mij. Ik heb het profiel eens bekeken en het is vooral een sprintkoers. Ik rij ze vooral om niet te moeten trainen”, zei hij maandag in Het Nieuwsblad. Om er nog aan toe te voegen. „Als het slecht weer wordt, ga ik geen risico nemen. Misschien stap ik dan onderweg wel af.”

En of het regende in de buurt van het Italiaanse Legnano. Maar afstappen deed Evenepoel niet, aanvallen wel. De 21-jarige lefgozer sprong op 120 kilometer van de streep mee in een ontsnapping met ploegmakker Fausto Masnada, de Fransman Thibaut Pinot en de Italianen Samuele Battistella, Alessandro Covi en en Antonio Puppio. Met zijn zessen bouwden ze al snel een geruststellende voorsprong op het peloton uit.

Dubbeling peloton

Op zo’n dertig kilometer van de finish ontbond Evenepoel zijn duivels op één van de laatste klimmetjes van de race. Hij pakte meteen een halve minuut op de rest en bouwde zijn voorsprong op het lokale circuit rond Legnano stelselmatig uit tot meer dan twee minuten op zijn vijf kompanen. Het peloton was zo ver achter dat het aan de kant werd gezet toen het gedubbeld werd door Evenepoel.

Die had de tijd om in de slotkilometer onderweg uitgebreid te vieren. Voor de kopman van Deceuninck-Quick Step is het de achtste zege van het seizoen, na onder meer in de Druivenkoers, de Brussels Cycling Classic, de Tour of Denmark en de Baloise Belgium Tour. Bovendien een flinke opsteker voor de Ronde van Lombardije, die zaterdag op het programma staat.