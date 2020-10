Update: Davy Klaassen tekent voor vier jaar bij Ajax

Eerder op de dag werd al duidelijk dat de transfer van Klaassen aanstaande was. Ajax bereikte na dagenlang onderhandelen overeenstemming met Werder Bremen over de transfersom van elf miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen maximaal oplopen tot veertien miljoen euro.

Het is de verwachting dat Klaassen maandag door Ajax wordt gepresenteerd. Na de medische keuring zet hij zijn handtekening onder het contract tot de zomer van 2024 en wordt de deal via de officiële kanalen van Ajax wereldkundig gemaakt.

Davy Klaassen in zijn tijd bij Ajax, als aanvoerder. Ⓒ ANP/HH

Tegen FC Groningen (1-0 nederlaag) bleek de komst van Klaassen geen overbodige luxe. Het tamme elftal van Erik ten Hag liet zich als makke lammetjes naar de slachtbank leiden. Iets wat vuurvreter Klaassen niet snel over zijn kant had laten gaan. De middenvelder keert na drie jaar terug op het oude nest. In 2017 verruilde hij Ajax voor 27 miljoen euro voor Everton.