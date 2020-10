Werder Bremen en Ajax akkoord over Davy Klaassen

De deal tussen de clubs kwam in een stroomversnelling, nadat Ajax woensdagmiddag een tweede en vrijdagmiddag een derde bod op Klaassen deed. Ajax deed zaterdagavond laat nog wat water bij de wijn, waarna er op zondagochtend – door Marc Overmars, in de auto op weg naar FC Groningen – een akkoord werd gesloten.

De transfer is daardoor een kwestie van tijd. Klaassen kreeg al een salarisindicatie van de Amsterdammers en hoewel hij ten opzichte van eerder Everton en Werder Bremen flink inlevert, wil hij voor dat bedrag graag terugkomen. Klaassen en Ajax zetten in op een contract voor vier jaar.

Met de terugkeer van de middenvelder krijgt Erik ten Hag de beschikking over iemand die de club en speelstijl van haver tot gort kent. Klaassen is in alle opzichten een ’echte Ajacied’. De middenvelder kwam op zijn elfde in de vermaarde Amsterdamse jeugdopleiding terecht en debuteerde op 27 november 2011 in de hoofdmacht in de Eredivisie. In zijn prijzenkast staan drie kampioensschalen en een Johan Cruijff Schaal.

Davy Klaassen in zijn tijd bij Ajax, als aanvoerder. Ⓒ ANP/HH

In het seizoen 2015/2016 werd Klaassen gekroond tot Voetballer van het Jaar en een jaar later was hij aanvoerder van het elftal dat onder Peter Bosz de finale van de Europa League haalde. De verloren wedstrijd tegen Manchester United was zijn laatste in dienst van Ajax. Everton kocht Klaassen voor 27 miljoen euro.

Het avontuur in Engeland - onder Ronald Koeman - werd niet wat hij ervan verwachtte, maar bij Werder Bremen, dat hem voor veertien miljoen euro van de Engelsen overnam, leefde Klaassen volledig op. Dat Ajax nu voor hem aanklopte, was logisch. Met het vertrek van Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Joël Veltman verloren de hoofdstedelingen ’échte jongens van de club’ en met Klaassen kon (relatief goedkoop) een cultuurbewaker worden teruggehaald.

Daarnaast steekt het de directie en de raad van commissarissen dat 41 procent van de spelers die de opleidingsclub Ajax vorig seizoen opstelde uit het buitenland kwam. Maar de belangrijkste reden om een poging te wagen Klaassen te kopen, was het feit dat hij de selectie van Ten Hag - na het vertrek van de middenvelders Donny van de Beek, Carel Eiting en Razvan Marin - een kwaliteitsimpuls kan geven.

In zijn laatste jaar in Amsterdamse dienst scoorde hij in vijftig duels in alle competities twintig keer, waarvan negen keer de 1-0. Daarnaast lijkt Klaassen qua mentaliteit op de Zuid-Amerikanen die de Ajax-selectie herbergt en gaat hij altijd voorop in de strijd.