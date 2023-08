Manchester United is na hopeloze start Forest uiteindelijk nét de baas

Er waren op Old Trafford nauwelijks vier minuten gespeeld, of de fans van Manchester United keken elkaar vol ongeloof aan. Door goals van Taiwo Awoniyi en Willy Boly keek de thuisploeg al tegen een razendsnelle 0-2 achterstand aan. Christian Eriksen verkleinde de achterstand echter een kwartier later alweer tot 1-2.

Casemiro bracht de stand vijf minuten na rust in evenwicht en vanaf dat moment moest Nottingham in de overlevingsstand op weg naar een punt. Dat werd er door een rode kaart voor Joe Worrall halverwege de tweede helft niet makkelijker op. United bleef aandringen en greep dankzij een rake strafschop van Bruno Fernandes een kwartier voor tijd de winst: 3-2. De geblesseerden Donny van de Beek en Tyrell Malacia ontbraken bij United.

Bekijk hier de gelijkmaker van Casemiro

In het Emirates Stadium bij Arsenal-Fulham leek zich een zelfde soort scenario te ontvouwen. Andreas Pereira zette Fulham razendsnel op 0-1, waarna The Gunners in de tweede helft de rollen omdraaiden via goals van Bukayo Saka (strafschop) en Eddie Nketiah. Na de tweede gele kaart voor ex-Ajacied Calvin Bassey leek een resultaat voor de bezoekers er niet meer in te zitten, maar in de slotfase schoot Joao Palhinha uit een hoekschop toch nog raak. Kenny Tete speelde de hele wedstrijd voor Fulham.

Van de Ven verslaat Kluivert

Tottenham Hotspur heeft de zege op het Manchester United van Erik ten Hag in de Premier League een goed vervolg gegeven. Op bezoek bij Bournemouth wonnen de Londenaren met 0-2. Er stonden genoeg bekende gezichten op het veld, vooral bij Bouremouth. Justin Kluivert had een basisplaats, net zoals voormalig Eredivisie-spelers Dominic Solanke en Milos Kerkez. Bij de bezoekers stond de uitstekend spelende Micky van de Ven aan de aftrap. Het was laatstgenoemde die als eerste kon juichen. James Maddison veegde met minimaal contact raak na een goed steekballetje van Pape Sarr.

Justin Kluivert en Micky van de Ven. Ⓒ ANP/HH

Nadat Richarlison kansen liet liggen om Spurs voor rust al in veilige haven te schieten, nam Bournemouth in de tweede helft het initiatief. Bij de eerste keer in een hele lange tijd dat de bezoekers weer in de vijandelijke zestien kwamen, was het raak. Na knap terugleggen van Destiny Udogie maakte Dejan Kulusevski de beslissende 0-2. Even later werd Kluivert gewisseld, maar ook zijn vervanger Jaidon Anthony kon het net niet vinden voor The Cherries.

Tottenham heeft nu zeven punten uit drie duels en staat voorlopig bovenaan.

