Micky van de Ven met Tottenham te sterk voor Justin Kluivert

Er stonden genoeg bekende gezichten op het veld, vooral bij Bouremouth. Justin Kluivert had een basisplaats, net zoals voormalig Eredivisie-spelers Dominic Solanke en Milos Kerkez. Bij de bezoekers stond de uitstekend spelende Micky van de Ven aan de aftrap. Het was laatstgenoemde die als eerste kon juichen. James Maddison veegde met minimaal contact raak na een goed steekballetje van Pape Sarr.

Nadat Richarlison kansen liet liggen om Spurs voor rust al in veilige haven te schieten, nam Bournemouth in de tweede helft het initiatief. Bij de eerste keer in een hele lange tijd dat de bezoekers weer in de vijandelijke zestien kwamen, was het raak. Na knap terugleggen van Destiny Udogie maakte Dejan Kulusevski de beslissende 0-2. Even later werd Kluivert gewisseld, maar ook zijn vervanger Jaidon Anthony kon het net niet vinden voor The Cherries.

Tottenham heeft nu zeven punten uit drie duels en staat voorlopig bovenaan.