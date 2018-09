Drie debutanten bij Italië, geen Pellè tegen Oranje

Danilo D'Ambrosio van Internazionale (rechts). Ⓒ AFP

De Italiaanse bondscoach Giampiero Ventura heeft drie nieuwkomers opgenomen in zijn selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië van vrijdag en de oefeninterland vier dagen later tegen Nederland in Amsterdam. Doelman Alex Meret is een van de drie, hij speelt in de Serie B voor SPAL 2013. De andere nieuwe gezichten zijn Leonardo Spinazzola van Atalanta Bergamo en Danilo D’Ambrosio van Internazionale.