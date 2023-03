Van Aert ontsnapt aan noodlottig ongeluk: 'Wout was bijna dood'

Na zijn veelbesproken tweede plek in Gent-Wevelgem werkte Van Aert dinsdag een trainingsrit van 138 kilometer van thuisbasis Herentals tot de streek rond Eindhoven af. Ex-renner Bakelants en veldrijder Daan Soete, vaste trainingscompagnons, vergezelden de kopman van Jumbo-Visma richting Nederland. Ergens op een weg over de Belgische landsgrens liep het fout, zo vertelt Bakelants in Wielerclub Wattage.

„Omdat het fietspad op de weg niet aangepast was voor snelheden van 40 à 45 km/u, reden we op de weg. Plots hoorde ik het getoeter van een betonmixer, die langs ons kwam gereden. Zoals het een echte wegpiraat betaamt, deed de bestuurder van de betonmixer de deur dicht terwijl hij aan toeteren was. Wout kon niet anders dan Daan Soete de kant inrijden. Anders was onze wilde weldoener (uit Gent-Wevelgem, red.) allicht ten hemel gevaren. Wout was bijna dood. Hij lag letterlijk bijna onder de betonmixer, het was echt schrijnend.”

Bron: Het Nieuwsblad