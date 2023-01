’Daddy of the Match’: Duitse hockeyer wordt vader tijdens WK-duel in India

Dat zat zo: hoewel de bevalling van de vrouw van de Duitse sterspeler al enige tijd aan de gang was en de baby al voor het begin van de poulewedstrijd in Bhubaneswar bleek te zijn geboren, kreeg Wellen zelf daar door de gebrekkige wifi-verbinding in het Kalinga Stadium nog niets van mee.

In de rust zag de 28-jarige Duitser dat hij de nodige telefoontjes had gemist en bleek zijn whatsapp te zijn overspoeld met berichten. Het was op dat moment dat hij voor de eerste keer dat hij op het schermpje van zijn ’mobiel’ zijn bloedeigen zoon aanschouwde. Het tafereel zorgde voor een groot applaus bij zijn spelers en vreugdetranen bij de aanvaller zelf.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Doelpunt

De wedstrijd tussen de regerend wereldkampioen België en de Duitsers eindigde overigens in 2-2. Uitgerekend Wellen, die afgelopen seizoen afscheid nam van Pinoké nadat hij de finale van de play-offs had verloren van Bloemendaal, werd uitgeroepen tot man of the match.

De kersverse vader had in de eerste helft de 1-1 voor zijn rekening genomen. Na afloop van de wedstrijd werd hij door zijn medespelers nog even extra in het zonnetje gezet, wat opnieuw tot emotionele momenten leidde. Overigens werd de man of the match-award voor deze speciale gelegenheid voor één keer omgedoopt in daddy of the match.

Permissie van vriendin

Wellen had lang nagedacht of hij überhaupt zou meedoen aan het WK. In eerste instantie wilde hij thuisblijven, maar nadat vriendin Kim Draisaitl haar zegen had gegeven, reisde Wellen, vice-captain en sterkhouder van de Duitsers, zijn ploeg alsnog achterna.