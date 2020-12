Shanice van de Sanden rekent na weg vol obstakels af met demonen

Net zoals haar auto rijdt, praat Shanice van de Sanden in de zesde versnelling. Zoals eigenlijk alles in haar leven, goed of minder goed, vaak snel gaat. Ⓒ DE TELEGRAAF

Shanice van de Sanden (28) is de vrouw van snelle sprints, vlammende voorzetten, eerlijke antwoorden en de altijd aanwezige glimlach. Het WK 2019, dat voor Oranje eindigde met zilver, draaide voor de rechtsbuiten echter uit op een nachtmerrie. Ze was in Frankrijk geen schim van de voetbalster en mens die ze voor het toernooi was en de klap dreunde lang na. In een openhartig gesprek doet ze uit de doeken hoe ze opkrabbelde en op weg is om weer de oude Shaan te worden.